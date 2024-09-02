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Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России

Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России

IT-сфера - одно из приоритетных направлений, которое развивает государство. От эффективности России в этой сфере зависит будущее страны, подчеркнул российский... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:11+0300

2024-09-02T12:11+0300

2024-09-02T12:11+0300

владимир путин

it-сфера

it-компании

it-специалисты

россия

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КЫЗЫЛ, 2 сен - ПРАЙМ. IT-сфера - одно из приоритетных направлений, которое развивает государство. От эффективности России в этой сфере зависит будущее страны, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.Президент добавил, что Россия имеет определенные успехи в технологической сфере. "Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем. Применение IT-технологий в сфере государственного управления является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами", - поделился глава государства. Он заключил, что практически все услуги, предоставляемые государством, должны стать доступными в электронном виде.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что министерство намерено обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах. Со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний.

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владимир путин, it-сфера, it-компании, it-специалисты, россия