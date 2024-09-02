Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240902/it-851268867.html
Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России
Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России
IT-сфера - одно из приоритетных направлений, которое развивает государство. От эффективности России в этой сфере зависит будущее страны, подчеркнул российский... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:11+0300
2024-09-02T12:11+0300
владимир путин
it-сфера
it-компании
it-специалисты
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266255_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_e44754e1fc003a6c2df0ea287ac8e2d8.jpg
КЫЗЫЛ, 2 сен - ПРАЙМ. IT-сфера - одно из приоритетных направлений, которое развивает государство. От эффективности России в этой сфере зависит будущее страны, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.Президент добавил, что Россия имеет определенные успехи в технологической сфере. "Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем. Применение IT-технологий в сфере государственного управления является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами", - поделился глава государства. Он заключил, что практически все услуги, предоставляемые государством, должны стать доступными в электронном виде.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что министерство намерено обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах. Со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний.
https://1prime.ru/20240902/sport-851267684.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266255_127:0:1578:1088_1920x0_80_0_0_97e76779721063a21cb696386a5677e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, it-сфера, it-компании, it-специалисты, россия
Владимир Путин, IT-сфера, IT-компании, IT-специалисты, РОССИЯ
12:11 02.09.2024
 
Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России

Путин: IT-сфера - одно из важнейших направлений, от него зависит будущее РФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЫЗЫЛ, 2 сен - ПРАЙМ. IT-сфера - одно из приоритетных направлений, которое развивает государство. От эффективности России в этой сфере зависит будущее страны, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Президент добавил, что Россия имеет определенные успехи в технологической сфере.
"Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем. Применение IT-технологий в сфере государственного управления является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами", - поделился глава государства. Он заключил, что практически все услуги, предоставляемые государством, должны стать доступными в электронном виде.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что министерство намерено обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах. Со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Путин рассказал, как добиться успеха в жизни
11:45
 
Владимир ПутинIT-сфераIT-компанииIT-специалистыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала