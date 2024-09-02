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Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - 02.09.2024, ПРАЙМ
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море
Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. Об этом говорится в заявлении движения в понедельник. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T23:03+0300
2024-09-02T23:03+0300
происшествия
хуситы
красное море
йемен
атака
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БЕЙРУТ, 2 сен - ПРАЙМ. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. Об этом говорится в заявлении движения в понедельник. "Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", — сказано в заявлении движения."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
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хуситы, красное море, йемен, атака
Происшествия, хуситы, КРАСНОЕ МОРЕ, ЙЕМЕН, атака
23:03 02.09.2024
 
Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по судну Blue Lagoon I в Красном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕЙРУТ, 2 сен - ПРАЙМ. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. Об этом говорится в заявлении движения в понедельник.
"Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", — сказано в заявлении движения.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
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