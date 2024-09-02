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Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море - 02.09.2024, ПРАЙМ

Хуситы атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море

Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. Об этом говорится в заявлении движения в понедельник. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T23:03+0300

2024-09-02T23:03+0300

2024-09-02T23:03+0300

происшествия

хуситы

красное море

йемен

атака

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БЕЙРУТ, 2 сен - ПРАЙМ. Бойцы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. Об этом говорится в заявлении движения в понедельник. "Вооруженные силы Йемена реализовали атаку на судно Blue Lagoon I в Красном море, применив беспилотники и ракеты", — сказано в заявлении движения."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

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хуситы, красное море, йемен, атака