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В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям

В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям - 02.09.2024, ПРАЙМ

В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям

У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T07:32+0300

2024-09-02T07:32+0300

2024-09-02T07:35+0300

экономика

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией. "На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований в европейских судах", - сказал он в интервью агентству. "С учетом изначально нелегитимной природы введенных против нашей страны европейских ограничительных мер рассматриваем все последующие решения ЕС, принимаемые в развитие своих санкционных режимов, как незаконные. Это относится и к упомянутому вами механизму обращения взысканий на активы российских компаний в счет компенсации за причиненный ущерб в России", - подчеркнул он. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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