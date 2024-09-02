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В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям - 02.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям
В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям - 02.09.2024, ПРАЙМ
В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям
У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T07:32+0300
2024-09-02T07:35+0300
экономика
европа
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией. "На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований в европейских судах", - сказал он в интервью агентству. "С учетом изначально нелегитимной природы введенных против нашей страны европейских ограничительных мер рассматриваем все последующие решения ЕС, принимаемые в развитие своих санкционных режимов, как незаконные. Это относится и к упомянутому вами механизму обращения взысканий на активы российских компаний в счет компенсации за причиненный ущерб в России", - подчеркнул он. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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европа, россия
Экономика, ЕВРОПА, РОССИЯ
07:32 02.09.2024 (обновлено: 07:35 02.09.2024)
 
В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям

МИД: у Москвы нет данных об исках компаний ЕС о компенсации ущерба в России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. У Москвы нет данных о наличии исков компаний ЕС в европейских судах с требованием компенсации понесенного в России ущерба, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате санкций, введенных Россией.
"На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований в европейских судах", - сказал он в интервью агентству.
"С учетом изначально нелегитимной природы введенных против нашей страны европейских ограничительных мер рассматриваем все последующие решения ЕС, принимаемые в развитие своих санкционных режимов, как незаконные. Это относится и к упомянутому вами механизму обращения взысканий на активы российских компаний в счет компенсации за причиненный ущерб в России", - подчеркнул он.
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
В Евросоюзе рухнули доходы от торговли алмазами на фоне санкций против РФ
Вчера, 10:09
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаЕВРОПАРОССИЯ
 
 
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