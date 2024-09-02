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СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки
СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки - 02.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки
Нацбанк Украины предлагает заменить название мелкой денежной единицы страны с "копейки" на "шаг" в рамках дерусификации, говорится в материале украинской версии | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T16:37+0300
2024-09-02T16:37+0300
2024-09-02T16:37+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нацбанк Украины предлагает заменить название мелкой денежной единицы страны с "копейки" на "шаг" в рамках дерусификации, говорится в материале украинской версии издания Forbes."Национальный банк предлагает изменить название украинских разменных монет с "копеек" на "шаги", - сказано в материале.Отмечается, что Нацбанк разработает и постепенно выпустит в оборот монеты номиналом в 50 "шагов", которые постепенно заменят старые монеты. Монеты "копейка" и "шаг" будут находиться в обращении одновременно, поэтому обменивать старые монеты на новые не потребуется.Отмечается, что название "шаг" имеет украинское происхождение и ранее использовалось в денежном обращении Украины. Глава Нацбанка указал, что название "копейка" является символом "московской оккупации", и реформа имеет цель дерусификации.
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украина, нацбанк
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк
СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки
Forbes: Нацбанк Украины предложил изменить название наименьшей денежной единицы
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Нацбанк Украины предлагает заменить название мелкой денежной единицы страны с "копейки" на "шаг" в рамках дерусификации, говорится в материале украинской версии издания Forbes
.
"Национальный банк предлагает изменить название украинских разменных монет с "копеек" на "шаги", - сказано в материале.
Отмечается, что Нацбанк разработает и постепенно выпустит в оборот монеты номиналом в 50 "шагов", которые постепенно заменят старые монеты. Монеты "копейка" и "шаг" будут находиться в обращении одновременно, поэтому обменивать старые монеты на новые не потребуется.
Отмечается, что название "шаг" имеет украинское происхождение и ранее использовалось в денежном обращении Украины. Глава Нацбанка указал, что название "копейка" является символом "московской оккупации", и реформа имеет цель дерусификации.
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