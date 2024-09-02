https://1prime.ru/20240902/kopeyki-851279138.html

СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки

СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки - 02.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: НБУ хочет отобрать у украинцев копейки

Нацбанк Украины предлагает заменить название мелкой денежной единицы страны с "копейки" на "шаг" в рамках дерусификации, говорится в материале украинской версии | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T16:37+0300

2024-09-02T16:37+0300

2024-09-02T16:37+0300

экономика

украина

нацбанк

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нацбанк Украины предлагает заменить название мелкой денежной единицы страны с "копейки" на "шаг" в рамках дерусификации, говорится в материале украинской версии издания Forbes."Национальный банк предлагает изменить название украинских разменных монет с "копеек" на "шаги", - сказано в материале.Отмечается, что Нацбанк разработает и постепенно выпустит в оборот монеты номиналом в 50 "шагов", которые постепенно заменят старые монеты. Монеты "копейка" и "шаг" будут находиться в обращении одновременно, поэтому обменивать старые монеты на новые не потребуется.Отмечается, что название "шаг" имеет украинское происхождение и ранее использовалось в денежном обращении Украины. Глава Нацбанка указал, что название "копейка" является символом "московской оккупации", и реформа имеет цель дерусификации.

https://1prime.ru/20240902/raskhody-851273162.html

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украина, нацбанк