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"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон - 02.09.2024, ПРАЙМ
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"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон
"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон
Российские власти приняли решение ввести криптовалюту в правовое поле страны, поэтому использование цифровых активов будет доступно для внешнеэкономических... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:42+0300
2024-09-02T08:42+0300
криптовалюта
россия
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские власти приняли решение ввести криптовалюту в правовое поле страны, поэтому использование цифровых активов будет доступно для внешнеэкономических расчетов, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в России криптовалюта ранее считалась рискованным и непрозрачным инструментом из-за пробелов в законодательстве. Однако, с 1 сентября 2024 года, новый закон разрешил трансграничные расчеты и биржевую торговлю в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). С 1 ноября 2024 года майнинг криптовалюты будет легализован при соблюдении определенных условий."Индустрия регулировалась только законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Этого было явно недостаточно — этот документ прямо не разрешал, но и не запрещал майнинг", - сказано в публикации.В агентстве отметили, что юридическим и физическим лицам необходимо будет зарегистрироваться в реестре Минцифры. Компании энергетической отрасли не смогут совмещать майнинг с другими видами деятельности. Гражданам также не потребуется регистрироваться в реестре майнеров, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Ко всему прочему, регулирование и торговля будут осуществляться под надзором Центрального банка. Регулирование криптовалюты поможет облегчить импорт и нивелировать санкционное давление. Однако, чтобы минимизировать риски, законодательство должно быть доработано с учетом защиты участников рынка, предотвращения незаконных операций и обеспечения защиты прав инвесторов, заключили в издании.
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россия, операции с криптовалютой
Криптовалюта, РОССИЯ, операции с криптовалютой
08:42 02.09.2024
 
"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон

РИА Новости: в России начался эксперимент с криптовалютами

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские власти приняли решение ввести криптовалюту в правовое поле страны, поэтому использование цифровых активов будет доступно для внешнеэкономических расчетов, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, в России криптовалюта ранее считалась рискованным и непрозрачным инструментом из-за пробелов в законодательстве. Однако, с 1 сентября 2024 года, новый закон разрешил трансграничные расчеты и биржевую торговлю в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). С 1 ноября 2024 года майнинг криптовалюты будет легализован при соблюдении определенных условий.
"Индустрия регулировалась только законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Этого было явно недостаточно — этот документ прямо не разрешал, но и не запрещал майнинг", - сказано в публикации.
В агентстве отметили, что юридическим и физическим лицам необходимо будет зарегистрироваться в реестре Минцифры. Компании энергетической отрасли не смогут совмещать майнинг с другими видами деятельности. Гражданам также не потребуется регистрироваться в реестре майнеров, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
Ко всему прочему, регулирование и торговля будут осуществляться под надзором Центрального банка. Регулирование криптовалюты поможет облегчить импорт и нивелировать санкционное давление. Однако, чтобы минимизировать риски, законодательство должно быть доработано с учетом защиты участников рынка, предотвращения незаконных операций и обеспечения защиты прав инвесторов, заключили в издании.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
В РФ разрешили проводить торги и трансграничные расчеты криптовалютой
Вчера, 07:13
 
КриптовалютаРОССИЯоперации с криптовалютой
 
 
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