https://1prime.ru/20240902/kriptovalyuta-851261632.html

"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон

"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Это все изменит". В России приняли долгожданный закон

Российские власти приняли решение ввести криптовалюту в правовое поле страны, поэтому использование цифровых активов будет доступно для внешнеэкономических... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:42+0300

2024-09-02T08:42+0300

2024-09-02T08:42+0300

криптовалюта

россия

операции с криптовалютой

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские власти приняли решение ввести криптовалюту в правовое поле страны, поэтому использование цифровых активов будет доступно для внешнеэкономических расчетов, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в России криптовалюта ранее считалась рискованным и непрозрачным инструментом из-за пробелов в законодательстве. Однако, с 1 сентября 2024 года, новый закон разрешил трансграничные расчеты и биржевую торговлю в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). С 1 ноября 2024 года майнинг криптовалюты будет легализован при соблюдении определенных условий."Индустрия регулировалась только законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Этого было явно недостаточно — этот документ прямо не разрешал, но и не запрещал майнинг", - сказано в публикации.В агентстве отметили, что юридическим и физическим лицам необходимо будет зарегистрироваться в реестре Минцифры. Компании энергетической отрасли не смогут совмещать майнинг с другими видами деятельности. Гражданам также не потребуется регистрироваться в реестре майнеров, если они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Ко всему прочему, регулирование и торговля будут осуществляться под надзором Центрального банка. Регулирование криптовалюты поможет облегчить импорт и нивелировать санкционное давление. Однако, чтобы минимизировать риски, законодательство должно быть доработано с учетом защиты участников рынка, предотвращения незаконных операций и обеспечения защиты прав инвесторов, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240901/kriptovalyuta-851249740.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, операции с криптовалютой