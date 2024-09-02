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В ЕС предупредили о новом энергокризисе из-за роста цен на газ

В ЕС предупредили о новом энергокризисе из-за роста цен на газ - 02.09.2024, ПРАЙМ

В ЕС предупредили о новом энергокризисе из-за роста цен на газ

Рост цен на газ в преддверии зимнего сезона может быть предвестником нового энергетического кризиса в ЕС, что скажется на кошельках европейских граждан, пишет в | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T13:23+0300

2024-09-02T13:23+0300

2024-09-02T13:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Рост цен на газ в преддверии зимнего сезона может быть предвестником нового энергетического кризиса в ЕС, что скажется на кошельках европейских граждан, пишет в понедельник бельгийское издание La Libre. "С конца июля цены на газ на рынке возобновили рост, достигнув символического уровня в 40 евро за мегаватт-час… Последний раз такая цена фиксировалась 8 декабря 2023 года, впервые вернувшись на такой уровень только 8 августа 2024 года", - пишет издание. Эксперт по энергетике из Университета Льежа Дамьен Эрнст пояснил изданию, что цены находятся на высоком уровне. "Следует напомнить, что 40 евро за мегаватт-час - это тот символический уровень, по которому определяют, наступил кризис или нет", - сказал он. По словам эксперта, цена в 40 евро за мегаватт-час превышает докризисный уровень цен в 2,5 раза, это может увеличить расходы среднестатистического домохозяйства в Бельгии на отплату газа на 500 евро в год. Он указывает, что ситуацию усугубляют удары по энергетической инфраструктуре России и Украины, заявления украинской стороны о нежелании продлевать контракт по транзиту российского газа. "Украина заявила, что не допустит подписания нового контракта между Россией и Европой, касающегося транзита газа через газопроводы на украинской территории. Речь идет о потере 120 тераватт-час ежегодно при отсутствии компенсации из других источников. Это, все-таки, означает для Европы потерю 3%, что объясняет сохранение цен на высоком уровне", - сказал эксперт. Он призвал потребителей заключать контракты на газ по фиксированным ценам, чтобы не сильно переплачивать в предстоящий зимний сезон. Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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