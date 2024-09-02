https://1prime.ru/20240902/krizis-851273469.html
"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии
"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии
ФРГ потеряла суверенитет и стала прямым вассалом США, находясь в глубочайшем кризисе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:20+0300
2024-09-02T14:20+0300
2024-09-02T14:20+0300
политика
германия
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3c4af613c0026414c8eece4dd755e60d.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ФРГ потеряла суверенитет и стала прямым вассалом США, находясь в глубочайшем кризисе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе международного форума "Лидеры Евразии"."Германия находится в глубочайшем кризисе, эта история — долгоиграющая", — заметила дипломат.По словам Захаровой, происходящее в Германии необходимо оценивать в контексте кризисного состояния государственности и общества, которые потеряли свой суверенитет и не понимают, что с ними сделал Вашингтон, как с экономической, так и с идеологической точки зрения.Захарова подчеркнула, что выборы в других странах являются суверенным правом граждан, и Россия нацелена на мирное сотрудничество и взаимоуважение.Дипломат заключила, что результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии подтвердили этот кризис, где партии "ХДС" и "Альтернатива для Германии" получили большую поддержку.
https://1prime.ru/20240902/germaniya-851262503.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_47a7044641ff38dc9ab7f0e8453df1d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, мария захарова
Политика, ГЕРМАНИЯ, Мария Захарова
"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии
Захарова: ФРГ находится в глубочайшем кризисе, это долгоиграющая история
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ФРГ потеряла суверенитет и стала прямым вассалом США, находясь в глубочайшем кризисе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе международного форума "Лидеры Евразии".
"Германия находится в глубочайшем кризисе, эта история — долгоиграющая", — заметила дипломат.
По словам Захаровой, происходящее в Германии необходимо оценивать в контексте кризисного состояния государственности и общества, которые потеряли свой суверенитет и не понимают, что с ними сделал Вашингтон, как с экономической, так и с идеологической точки зрения.
Захарова подчеркнула, что выборы в других странах являются суверенным правом граждан, и Россия нацелена на мирное сотрудничество и взаимоуважение.
Дипломат заключила, что результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии подтвердили этот кризис, где партии "ХДС" и "Альтернатива для Германии" получили большую поддержку.
"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране