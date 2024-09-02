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"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии

"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Потеряла суверенитет". Захарова сделала неожиданное заявление о Германии

ФРГ потеряла суверенитет и стала прямым вассалом США, находясь в глубочайшем кризисе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:20+0300

2024-09-02T14:20+0300

2024-09-02T14:20+0300

политика

германия

мария захарова

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ФРГ потеряла суверенитет и стала прямым вассалом США, находясь в глубочайшем кризисе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе международного форума "Лидеры Евразии"."Германия находится в глубочайшем кризисе, эта история — долгоиграющая", — заметила дипломат.По словам Захаровой, происходящее в Германии необходимо оценивать в контексте кризисного состояния государственности и общества, которые потеряли свой суверенитет и не понимают, что с ними сделал Вашингтон, как с экономической, так и с идеологической точки зрения.Захарова подчеркнула, что выборы в других странах являются суверенным правом граждан, и Россия нацелена на мирное сотрудничество и взаимоуважение.Дипломат заключила, что результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии подтвердили этот кризис, где партии "ХДС" и "Альтернатива для Германии" получили большую поддержку.

https://1prime.ru/20240902/germaniya-851262503.html

германия

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германия, мария захарова