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ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников

ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников - 02.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников

Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для 3-6 классов, педагоги смогут использовать его во внеурочной программе, а при желании курс можно | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:34+0300

2024-09-02T11:34+0300

2024-09-02T11:35+0300

финансовая грамотность

школа

банк россии

россия

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для 3-6 классов, педагоги смогут использовать его во внеурочной программе, а при желании курс можно пройти и самостоятельно, сообщил регулятор. "Под одной электронной обложкой собраны 68 готовых уроков по разной финансовой тематике - с примерами, заданиями и рекомендациями… Педагоги смогут использовать курс полностью во внеурочной программе или включать отдельные темы в уроки по окружающему миру, обществознанию, математике и другим основным школьным предметам. При желании возможно пройти весь курс самостоятельно или посмотреть отдельные уроки",- говорится в сообщении ЦБ. Материалы также пригодятся родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности. Все уроки, как указывает ЦБ, авторские. Курс поделен на тематические блоки - как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок. Курс соответствует школьной программе и образовательным стандартам. В нем много интерактива, подобраны простые примеры. Уроки можно посмотреть в каталоге цифрового образовательного контента. Чтобы приступить к занятиям, необходимо выбрать регион проживания и перейти к разделу "Финансовая грамотность". "Чем больше будет выбор качественных пособий для разного возраста, в разных форматах, с играми и видео, тем больше шансов заинтересовать ребят этой важной и серьезной темой и показать, что финансы - это совсем не скучно, а, напротив, помогает формировать полезные навыки, чтобы стать успешным в жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.

https://1prime.ru/20240902/rossiya-851267123.html

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финансовая грамотность, школа, россия