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ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников - 02.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников
ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников - 02.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников
Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для 3-6 классов, педагоги смогут использовать его во внеурочной программе, а при желании курс можно | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:34+0300
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финансовая грамотность
школа
банк россии
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для 3-6 классов, педагоги смогут использовать его во внеурочной программе, а при желании курс можно пройти и самостоятельно, сообщил регулятор. "Под одной электронной обложкой собраны 68 готовых уроков по разной финансовой тематике - с примерами, заданиями и рекомендациями… Педагоги смогут использовать курс полностью во внеурочной программе или включать отдельные темы в уроки по окружающему миру, обществознанию, математике и другим основным школьным предметам. При желании возможно пройти весь курс самостоятельно или посмотреть отдельные уроки",- говорится в сообщении ЦБ. Материалы также пригодятся родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности. Все уроки, как указывает ЦБ, авторские. Курс поделен на тематические блоки - как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок. Курс соответствует школьной программе и образовательным стандартам. В нем много интерактива, подобраны простые примеры. Уроки можно посмотреть в каталоге цифрового образовательного контента. Чтобы приступить к занятиям, необходимо выбрать регион проживания и перейти к разделу "Финансовая грамотность". "Чем больше будет выбор качественных пособий для разного возраста, в разных форматах, с играми и видео, тем больше шансов заинтересовать ребят этой важной и серьезной темой и показать, что финансы - это совсем не скучно, а, напротив, помогает формировать полезные навыки, чтобы стать успешным в жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.
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финансовая грамотность, школа, россия
финансовая грамотность, школа, Банк России, РОССИЯ
11:34 02.09.2024 (обновлено: 11:35 02.09.2024)
 
ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников

Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для 3-6 классов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк" Дети
Дети - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для 3-6 классов, педагоги смогут использовать его во внеурочной программе, а при желании курс можно пройти и самостоятельно, сообщил регулятор.
"Под одной электронной обложкой собраны 68 готовых уроков по разной финансовой тематике - с примерами, заданиями и рекомендациями… Педагоги смогут использовать курс полностью во внеурочной программе или включать отдельные темы в уроки по окружающему миру, обществознанию, математике и другим основным школьным предметам. При желании возможно пройти весь курс самостоятельно или посмотреть отдельные уроки",- говорится в сообщении ЦБ.
Материалы также пригодятся родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности.
Все уроки, как указывает ЦБ, авторские. Курс поделен на тематические блоки - как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок. Курс соответствует школьной программе и образовательным стандартам. В нем много интерактива, подобраны простые примеры.
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Уроки можно посмотреть в каталоге цифрового образовательного контента. Чтобы приступить к занятиям, необходимо выбрать регион проживания и перейти к разделу "Финансовая грамотность".
"Чем больше будет выбор качественных пособий для разного возраста, в разных форматах, с играми и видео, тем больше шансов заинтересовать ребят этой важной и серьезной темой и показать, что финансы - это совсем не скучно, а, напротив, помогает формировать полезные навыки, чтобы стать успешным в жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.
 
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