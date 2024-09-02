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В России выросли продажи автомобилей Lada

В России выросли продажи автомобилей Lada - 02.09.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи автомобилей Lada

Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли почти на 15% в годовом выражении, до 38,2 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:09+0300

2024-09-02T14:09+0300

2024-09-02T14:09+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли почти на 15% в годовом выражении, до 38,2 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "По итогам августа в России продано 38 214 автомобилей Lada, что на 14,7% выше, чем в августе прошлого года. Всего за 8 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 293 490 пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду прошлого года)", - отметили в пресс-службе автозавода. Продажи самой популярной модели бренда - Lada Granta - в августе составили 16,7 тысячи машин, что соответствует среднегодовому показателю. По итогам 8 месяцев реализовано 137,9 тысячи машин (+4,4% в годовом выражении). По Lada Vesta результаты в минувшем месяце составили 11,5 тысячи штук (+72,9%). А по итогам 8 месяцев продано 84,2 тысячи таких моделей (рост в 4,9 раза). Продажи Largus, вновь стартовавшие два месяца назад, составили в августе 1042 пассажирских универсала (+37,6% к июлю) и 465 фургонов (+67,3% к июлю). "Стабильные показатели продаж в августе продемонстрировали и внедорожники: реализовано 3721 Lada Niva Legend и 4182 Lada Niva Travel. По итогам 8 месяцев модель Niva Legend улучшила свой результат на 25,6% (продано 30 699 автомобилей). Lada Niva Travel окончила 8 месяцев с итогом в 33 743 автомобиля (+12,7% к аналогичному периоду прошлого года)", - уточнил автопроизводитель. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года.

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