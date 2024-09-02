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Россиянин выиграл в лотерею почти два миллиона рублей и не забрал приз
Россиянин выиграл в лотерею почти два миллиона рублей и не забрал приз - 02.09.2024, ПРАЙМ
Россиянин выиграл в лотерею почти два миллиона рублей и не забрал приз
Житель Свердловской области выиграл 1,9 миллиона рублей в государственной лотерее "Рапидо 2.0", однако выигрыш так и не забрал, сообщает "Комсомольская правда". | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T16:54+0300
2024-09-02T16:54+0300
2024-09-02T16:54+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Житель Свердловской области выиграл 1,9 миллиона рублей в государственной лотерее "Рапидо 2.0", однако выигрыш так и не забрал, сообщает "Комсомольская правда".Согласно изданию, россиянин приобрел мультитиражный билет через мобильное приложение, однако его личность до сих пор не удалось установить. В пресс-службе "Столото" отметили, что победитель до сих пор не обратился за своим выигрышем, возможно, он даже не знает о своей удаче.Отмечается, чтобы проверить свои результаты в лотерее, можно использовать мобильное приложение или посетить официальный сайт.Согласно данным открытых источников, лотерея "Рапидо" является одной из быстрых лотерей, организованных компанией "Столото". Розыгрыш проводится каждые 15 минут, где генерируется случайная выигрышная комбинация.Ранее СМИ сообщали, что жительница Екатеринбурга выиграла более 19 миллионов рублей в лотерее и смогла погасить ипотечный кредит.
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Экономика, РОССИЯ, лотерея
Россиянин выиграл в лотерею почти два миллиона рублей и не забрал приз
"КП": житель Свердловской области выиграл в лотерею почти два миллиона рублей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Житель Свердловской области выиграл 1,9 миллиона рублей в государственной лотерее "Рапидо 2.0", однако выигрыш так и не забрал, сообщает
"Комсомольская правда".
Согласно изданию, россиянин приобрел мультитиражный билет через мобильное приложение, однако его личность до сих пор не удалось установить. В пресс-службе "Столото" отметили, что победитель до сих пор не обратился за своим выигрышем, возможно, он даже не знает о своей удаче.
Отмечается, чтобы проверить свои результаты в лотерее, можно использовать мобильное приложение или посетить официальный сайт.
Согласно данным открытых источников, лотерея "Рапидо" является одной из быстрых лотерей, организованных компанией "Столото". Розыгрыш проводится каждые 15 минут, где генерируется случайная выигрышная комбинация.
Ранее СМИ сообщали, что жительница Екатеринбурга выиграла более 19 миллионов рублей в лотерее и смогла погасить ипотечный кредит.
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