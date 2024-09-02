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Financial Times сравнила Маска с неуправляемой геополитической ракетой
Financial Times сравнила Маска с неуправляемой геополитической ракетой - 02.09.2024, ПРАЙМ
Financial Times сравнила Маска с неуправляемой геополитической ракетой
Колумнист издания Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского бизнесмена Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T16:07+0300
2024-09-02T16:07+0300
2024-09-02T16:07+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Колумнист издания Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского бизнесмена Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой. По его мнению, непредсказуемые действия в сочетании с огромной технологической и финансовой мощью превращают Маска "в неуправляемую геополитическую ракету, чьи капризы могут изменить ход мировых событий". Рахман полагает, что именно контроль над компаниями SpaceX, Starlink и Tesla обеспечил Маску центральную роль в украинском конфликте и важность его мнения в растущем соперничестве между США и Китаем, а также в палестино-израильском конфликте.
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илон маск, сша, сми
Политика, Илон Маск, США, СМИ
Financial Times сравнила Маска с неуправляемой геополитической ракетой
FT: действия и мощь Маска превращают его в неуправляемую геополитическую ракету
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Колумнист издания Financial Times Гидеон Рахман сравнил американского бизнесмена Илона Маска с неуправляемой геополитической ракетой.
По его мнению, непредсказуемые действия в сочетании с огромной технологической и финансовой мощью превращают Маска "в неуправляемую геополитическую ракету, чьи капризы могут изменить ход мировых событий".
Рахман полагает, что именно контроль над компаниями SpaceX, Starlink и Tesla обеспечил Маску центральную роль в украинском конфликте и важность его мнения в растущем соперничестве между США и Китаем, а также в палестино-израильском конфликте.
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