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Маск назвал Демократическую партию США преступниками
Маск назвал Демократическую партию США преступниками - 02.09.2024, ПРАЙМ
Маск назвал Демократическую партию США преступниками
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Демократическая партия США является партией преступников. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:05+0300
2024-09-02T20:05+0300
2024-09-02T20:29+0300
политика
сша
демократическая партия сша
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Демократическая партия США является партией преступников. По его словам, причина, по которой данная партия так снисходительна к преступникам, состоит в том, что "преступники в подавляющем большинстве своем голосуют за демократов", а те, в свою очередь "не хотят обидеть своих клиентов". "Демократическая партия — это в буквальном смысле слова партия преступников", — написал Маск на своей странице в соцсети X. В ответ это пост Маска один из пользователей социальной сети отметил, что, если демократы не будут снисходительны к преступникам, то им придется посадить друг друга в тюрьму. Маск прокомментировал данный пост, поставив эмодзи смеющегося человечка и "100%".
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сша, демократическая партия сша, илон маск
Политика, США, Демократическая партия США, Илон Маск
Маск назвал Демократическую партию США преступниками
Маск: Демократическая партия США является партией преступников
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Демократическая партия США является партией преступников.
По его словам, причина, по которой данная партия так снисходительна к преступникам, состоит в том, что "преступники в подавляющем большинстве своем голосуют за демократов", а те, в свою очередь "не хотят обидеть своих клиентов".
"Демократическая партия — это в буквальном смысле слова партия преступников", — написал Маск на своей странице в соцсети X.
В ответ это пост Маска один из пользователей социальной сети отметил, что, если демократы не будут снисходительны к преступникам, то им придется посадить друг друга в тюрьму. Маск прокомментировал данный пост, поставив эмодзи смеющегося человечка и "100%".
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