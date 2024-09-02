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Маск назвал Демократическую партию США преступниками

Маск назвал Демократическую партию США преступниками - 02.09.2024, ПРАЙМ

Маск назвал Демократическую партию США преступниками

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Демократическая партия США является партией преступников. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T20:05+0300

2024-09-02T20:05+0300

2024-09-02T20:29+0300

политика

сша

демократическая партия сша

илон маск

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Демократическая партия США является партией преступников. По его словам, причина, по которой данная партия так снисходительна к преступникам, состоит в том, что "преступники в подавляющем большинстве своем голосуют за демократов", а те, в свою очередь "не хотят обидеть своих клиентов". "Демократическая партия — это в буквальном смысле слова партия преступников", — написал Маск на своей странице в соцсети X. В ответ это пост Маска один из пользователей социальной сети отметил, что, если демократы не будут снисходительны к преступникам, то им придется посадить друг друга в тюрьму. Маск прокомментировал данный пост, поставив эмодзи смеющегося человечка и "100%".

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сша, демократическая партия сша, илон маск