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Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США

Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США - 02.09.2024, ПРАЙМ

Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США

Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста находящихся в США государственных активов страны. Об этом он... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T20:55+0300

2024-09-02T20:55+0300

2024-09-02T21:14+0300

экономика

сша

бразилия

илон маск

арест активов

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста находящихся в США государственных активов страны. Об этом он заявил, комментируя новость об аресте американскими властями самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США произвели арест самолета Мадуро и переправили воздушное судно во Флориду. Маск подчеркнул, что если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов этой страны. "Надеюсь, (президенту Бразилии Луису Инасиу — ред.) Луле (да Силве — ред.) понравится летать коммерческими рейсами", — написал Маск на своей странице в соцсети X. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы соцсети X в стране ввиду отказа Маска назначить для нее нового юридического представителя. Ранее судья по данной причине заморозил счета Starlink в стране. Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX фирма Starlink являются двумя юридически разными компаниями, поэтому решение о заморозке счета последней незаконно.

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сша, бразилия, илон маск, арест активов