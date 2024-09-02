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Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США
Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США - 02.09.2024, ПРАЙМ
Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США
Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста находящихся в США государственных активов страны. Об этом он... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:55+0300
2024-09-02T20:55+0300
2024-09-02T21:14+0300
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илон маск
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста находящихся в США государственных активов страны. Об этом он заявил, комментируя новость об аресте американскими властями самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США произвели арест самолета Мадуро и переправили воздушное судно во Флориду. Маск подчеркнул, что если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов этой страны. "Надеюсь, (президенту Бразилии Луису Инасиу — ред.) Луле (да Силве — ред.) понравится летать коммерческими рейсами", — написал Маск на своей странице в соцсети X. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы соцсети X в стране ввиду отказа Маска назначить для нее нового юридического представителя. Ранее судья по данной причине заморозил счета Starlink в стране. Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX фирма Starlink являются двумя юридически разными компаниями, поэтому решение о заморозке счета последней незаконно.
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сша, бразилия, илон маск, арест активов
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Илон Маск, арест активов
Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США
Маск не исключил, что будет добиваться от властей США ареста активов Бразилии
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пригрозил правительству Бразилии попытками добиваться ареста находящихся в США государственных активов страны. Об этом он заявил, комментируя новость об аресте американскими властями самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США произвели арест самолета Мадуро и переправили воздушное судно во Флориду.
Маск подчеркнул, что если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться ответного ареста государственных активов этой страны.
"Надеюсь, (президенту Бразилии Луису Инасиу — ред.) Луле (да Силве — ред.) понравится летать коммерческими рейсами", — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы соцсети X в стране ввиду отказа Маска назначить для нее нового юридического представителя. Ранее судья по данной причине заморозил счета Starlink в стране. Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX фирма Starlink являются двумя юридически разными компаниями, поэтому решение о заморозке счета последней незаконно.
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