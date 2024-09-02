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Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ - 02.09.2024, ПРАЙМ
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
Компания Starlink бизнесмена Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг на территории Бразилии из-за невыполнения предпринимателем требования судьи | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T22:49+0300
2024-09-02T22:49+0300
2024-09-02T22:53+0300
экономика
илон маск
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - ПРАЙМ. Компания Starlink бизнесмена Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг на территории Бразилии из-за невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к соцсети X. Об этом сообщил новостной портал G1. В сообщении со ссылкой на главу национального агентства телекоммуникаций Карлоса Байгорри сказано, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в стране в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к соцсети X. Ранее Байгорри в интервью TV Globo заявил, что Starlink не будет выполнять решение судьи и не станет блокировать доступ к X своим пользователям в Бразилии. На территории страны у Starlink более 200 тысяч клиентов. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы соцсети X в стране ввиду отказа Маска назначить для нее нового юридического представителя. Ранее судья по данной причине заморозил счета Starlink в стране. Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX фирма Starlink являются двумя юридически разными компаниями, поэтому решение о заморозке счета последней незаконно.
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илон маск, бразилия, соцсеть x
Экономика, Илон Маск, БРАЗИЛИЯ, соцсеть X
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
G1: Маск потеряет бизнес в Бразилии, если не заблокирует там доступ к соцсети X
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - ПРАЙМ. Компания Starlink бизнесмена Илона Маска может потерять разрешение на оказание услуг на территории Бразилии из-за невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к соцсети X. Об этом сообщил новостной портал G1.
В сообщении со ссылкой на главу национального агентства телекоммуникаций Карлоса Байгорри сказано, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в стране в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к соцсети X.
Ранее Байгорри в интервью TV Globo заявил, что Starlink не будет выполнять решение судьи и не станет блокировать доступ к X своим пользователям в Бразилии. На территории страны у Starlink более 200 тысяч клиентов.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы соцсети X в стране ввиду отказа Маска назначить для нее нового юридического представителя. Ранее судья по данной причине заморозил счета Starlink в стране. Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX фирма Starlink являются двумя юридически разными компаниями, поэтому решение о заморозке счета последней незаконно.
Маск не исключил, что будет добиваться ареста активов Бразилии в США