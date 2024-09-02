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Индия в первом полугодии нарастила импорт подсолнечного масла из России
Индия в первом полугодии нарастила импорт подсолнечного масла из России - 02.09.2024, ПРАЙМ
Индия в первом полугодии нарастила импорт подсолнечного масла из России
Поставки подсолнечного масла из России в Индию в январе-июне 2024 года составили 1 миллион тонн на 965,2 миллиона долларов США, что в 2,5 раза больше по... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:44+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поставки подсолнечного масла из России в Индию в январе-июне 2024 года составили 1 миллион тонн на 965,2 миллиона долларов США, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По данным индийской таможни, за первые 6 месяцев 2024 года в страну было импортировано более 2 миллионов тонн подсолнечного масла. Поставки из России за 1-е полугодие 2024 года составили 1 миллион тонн на 965,2 миллиона долларов США, что в 2,5 раза больше в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. В "Агроэкспорте" отметили, что Россия находится на первой строчке в списке поставщиков. На втором месте - Украина (428,3 тысячи тонн на 408 миллиона долларов США), а на третьем - Румыния (384,1 тысячи тонн на 366 миллиона долларов США), добавили там.
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подсолнечное масло, индия, россия, импорт
Экономика, подсолнечное масло, ИНДИЯ, РОССИЯ, импорт
Индия в первом полугодии нарастила импорт подсолнечного масла из России
"Агроэкспорт": Индия в I полугодии увеличила импорт подсолнечного масла из РФ в 2,5 раза
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поставки подсолнечного масла из России в Индию в январе-июне 2024 года составили 1 миллион тонн на 965,2 миллиона долларов США, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По данным индийской таможни, за первые 6 месяцев 2024 года в страну было импортировано более 2 миллионов тонн подсолнечного масла. Поставки из России за 1-е полугодие 2024 года составили 1 миллион тонн на 965,2 миллиона долларов США, что в 2,5 раза больше в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В "Агроэкспорте" отметили, что Россия находится на первой строчке в списке поставщиков. На втором месте - Украина (428,3 тысячи тонн на 408 миллиона долларов США), а на третьем - Румыния (384,1 тысячи тонн на 366 миллиона долларов США), добавили там.
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