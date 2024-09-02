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Стало известно, на сколько российские миллиардеры разбогатели с начала года - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, на сколько российские миллиардеры разбогатели с начала года
Стало известно, на сколько российские миллиардеры разбогатели с начала года - 02.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на сколько российские миллиардеры разбогатели с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые восемь месяцев текущего года увеличилось на 27,04 миллиарда долларов; больше всех прибавил... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:18+0300
2024-09-02T09:19+0300
российские миллиардеры
состояние миллиардеров
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые восемь месяцев текущего года увеличилось на 27,04 миллиарда долларов; больше всех прибавил основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, занявший четвертую строчку в рейтинге, и состояние которого увеличилось на 5,73 миллиарда долларов - до 26,6 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 2 сентября составляет 362,43 миллиарда долларов. Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,12 миллиарда долларов, до 32,2 миллиарда. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,59 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем месте снова оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,54 миллиарда, до 27,5 миллиарда долларов). На пятой строчке остался совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,07 миллиарда долларов, до 25,4 миллиарда долларов. Шестое место занял бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние увеличилось на 5,26 миллиарда долларов - до 24,1 миллиарда. Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,32 миллиарда долларов, до 18,1 миллиарда. На восьмом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось сильнее всех - на 5,51 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда. На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,67 миллиарда долларов, до 14 миллиардов. На десятом месте остается бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,04 миллиарда долларов, до 12,6 миллиарда).
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российские миллиардеры, состояние миллиардеров, россия
российские миллиардеры, состояние миллиардеров, РОССИЯ
09:18 02.09.2024 (обновлено: 09:19 02.09.2024)
 
Стало известно, на сколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

BBI: состояние российских миллиардеров за восемь месяцев выросло на $27 млрд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые восемь месяцев текущего года увеличилось на 27,04 миллиарда долларов; больше всех прибавил основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, занявший четвертую строчку в рейтинге, и состояние которого увеличилось на 5,73 миллиарда долларов - до 26,6 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 2 сентября составляет 362,43 миллиарда долларов.
Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,12 миллиарда долларов, до 32,2 миллиарда. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,59 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем месте снова оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,54 миллиарда, до 27,5 миллиарда долларов).
На пятой строчке остался совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,07 миллиарда долларов, до 25,4 миллиарда долларов. Шестое место занял бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние увеличилось на 5,26 миллиарда долларов - до 24,1 миллиарда.
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Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,32 миллиарда долларов, до 18,1 миллиарда. На восьмом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось сильнее всех - на 5,51 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда.
На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,67 миллиарда долларов, до 14 миллиардов. На десятом месте остается бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,04 миллиарда долларов, до 12,6 миллиарда).
 
российские миллиардерысостояние миллиардеровРОССИЯ
 
 
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