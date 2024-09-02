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Цена газа для Молдавии вырастет до 419 евро за тысячу кубов
Цена газа для Молдавии вырастет до 419 евро за тысячу кубов - 02.09.2024, ПРАЙМ
Цена газа для Молдавии вырастет до 419 евро за тысячу кубов
Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:30+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - ПРАЙМ. Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Ранее он сообщал, что в августе республика закупала газ по 347,18 евро за тысячу кубометров. "В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в сентябре 2024 года закупочная цена составит 39,4 евро/МВтч, что эквивалентно 419,25 евро за тысячу кубометров, или 8 068,72 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВтч на кубометр, и текущего валютного курса", - написал Чебан в своем Telegram-канале. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
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газ, молдавия, покупка газа
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, покупка газа
Цена газа для Молдавии вырастет до 419 евро за тысячу кубов
"Молдовагаз": цена газа для страны в сентябре вырастет до 419 евро за тыс кубов
КИШИНЕВ, 2 сен - ПРАЙМ. Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
Ранее он сообщал, что в августе республика закупала газ по 347,18 евро за тысячу кубометров.
"В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в сентябре 2024 года закупочная цена составит 39,4 евро/МВтч, что эквивалентно 419,25 евро за тысячу кубометров, или 8 068,72 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВтч на кубометр, и текущего валютного курса", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
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