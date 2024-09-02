https://1prime.ru/20240902/monetizatsiya-851275886.html

В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах

В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах

Отечественные видеосервисы могут сделать свои программы монетизации более интересными, поскольку сейчас для этого сложились лучшие условия, заявил зампред... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:38+0300

2024-09-02T15:38+0300

2024-09-02T15:38+0300

youtube

блогеры

монетизация контента

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Отечественные видеосервисы могут сделать свои программы монетизации более интересными, поскольку сейчас для этого сложились лучшие условия, заявил зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин. "Монетизацию "как в YouTube" обещают вернуть российским авторам видеоконтента... Рассчитываю, что вслед за NUUM и другие наши видеосервисы сделают свои программы монетизации более интересными и доступными для авторов, производящих контент под узкие целевые группы", - подчеркнул депутат в своем Telegram-канале. Горелкин уточнил, что видеохостинг NUUM готов платить блогерам до 200 тысяч рублей за видеоролик, если их аудитория на американском сервисе соответствуют определенным условиям. Для этого создателям контента необходимо предоставить данные из личного кабинета YouTube. Депутат рассказал, что успех американского видеосервиса был во многом обусловлен разнообразным контентом на любой вкус, а также заинтересованностью блогеров в создании видеоматериала за вознаграждение.

https://1prime.ru/20240902/krizis-851273469.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

youtube, блогеры, монетизация контента