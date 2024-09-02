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В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах
В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах
Отечественные видеосервисы могут сделать свои программы монетизации более интересными, поскольку сейчас для этого сложились лучшие условия, заявил зампред... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:38+0300
2024-09-02T15:38+0300
2024-09-02T15:38+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Отечественные видеосервисы могут сделать свои программы монетизации более интересными, поскольку сейчас для этого сложились лучшие условия, заявил зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин. "Монетизацию "как в YouTube" обещают вернуть российским авторам видеоконтента... Рассчитываю, что вслед за NUUM и другие наши видеосервисы сделают свои программы монетизации более интересными и доступными для авторов, производящих контент под узкие целевые группы", - подчеркнул депутат в своем Telegram-канале. Горелкин уточнил, что видеохостинг NUUM готов платить блогерам до 200 тысяч рублей за видеоролик, если их аудитория на американском сервисе соответствуют определенным условиям. Для этого создателям контента необходимо предоставить данные из личного кабинета YouTube. Депутат рассказал, что успех американского видеосервиса был во многом обусловлен разнообразным контентом на любой вкус, а также заинтересованностью блогеров в создании видеоматериала за вознаграждение.
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youtube, блогеры, монетизация контента
YouTube, блогеры, монетизация контента
В Госдуме призвали вернуть блогерам монетизацию на российских видеосервисах
Горелкин: видеосервисы РФ могут сделать программы монетизации более интересными
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Отечественные видеосервисы могут сделать свои программы монетизации более интересными, поскольку сейчас для этого сложились лучшие условия, заявил зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.
"Монетизацию "как в YouTube" обещают вернуть российским авторам видеоконтента... Рассчитываю, что вслед за NUUM и другие наши видеосервисы сделают свои программы монетизации более интересными и доступными для авторов, производящих контент под узкие целевые группы", - подчеркнул депутат в своем Telegram-канале.
Горелкин уточнил, что видеохостинг NUUM готов платить блогерам до 200 тысяч рублей за видеоролик, если их аудитория на американском сервисе соответствуют определенным условиям. Для этого создателям контента необходимо предоставить данные из личного кабинета YouTube.
Депутат рассказал, что успех американского видеосервиса был во многом обусловлен разнообразным контентом на любой вкус, а также заинтересованностью блогеров в создании видеоматериала за вознаграждение.
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