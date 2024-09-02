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"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области
"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области
Ритейлер "Лента" продлил мораторий на повышение цен в Курской области на неопределенный срок, он распространяется на весь ассортимент, сообщается в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:51+0300
2024-09-02T14:51+0300
2024-09-02T14:52+0300
экономика
"лента"
мораторий
цены
повышение цен
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" продлил мораторий на повышение цен в Курской области на неопределенный срок, он распространяется на весь ассортимент, сообщается в Telegram-канале компании. "Компания продлила мораторий на корректировки цен в сторону повышения в Курской области на неопределенный срок. Он распространяется на весь ассортимент гипермаркета", - говорится в сообщении. Ранее компания запустила акцию помощи жителям Курской области: покупатели из любого города могут приобрести товары первой необходимости и продукты длительного хранения. Кроме того, компания передала около 30 тонн товаров в пользу пострадавших жителей региона. В августе этого года крупнейшие продуктовые сети запустили программу помощи в Курской области, зафиксировав цены на весь ассортимент товаров, а также активно участвовали в гуманитарной помощи жителям области.
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"лента", мораторий, цены, повышение цен
Экономика, "Лента", мораторий, цены, повышение цен
"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области
"Лента" продлила мораторий на повышение цен в приграничье на неопределенный срок
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" продлил мораторий на повышение цен в Курской области на неопределенный срок, он распространяется на весь ассортимент, сообщается в Telegram-канале компании.
"Компания продлила мораторий на корректировки цен в сторону повышения в Курской области на неопределенный срок. Он распространяется на весь ассортимент гипермаркета", - говорится в сообщении.
Ранее компания запустила акцию помощи жителям Курской области: покупатели из любого города могут приобрести товары первой необходимости и продукты длительного хранения. Кроме того, компания передала около 30 тонн товаров в пользу пострадавших жителей региона.
В августе этого года крупнейшие продуктовые сети запустили программу помощи в Курской области, зафиксировав цены на весь ассортимент товаров, а также активно участвовали в гуманитарной помощи жителям области.
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