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"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области

"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Лента" продлила мораторий на повышение цен в Курской области

Ритейлер "Лента" продлил мораторий на повышение цен в Курской области на неопределенный срок, он распространяется на весь ассортимент, сообщается в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:51+0300

2024-09-02T14:51+0300

2024-09-02T14:52+0300

экономика

"лента"

мораторий

цены

повышение цен

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" продлил мораторий на повышение цен в Курской области на неопределенный срок, он распространяется на весь ассортимент, сообщается в Telegram-канале компании. "Компания продлила мораторий на корректировки цен в сторону повышения в Курской области на неопределенный срок. Он распространяется на весь ассортимент гипермаркета", - говорится в сообщении. Ранее компания запустила акцию помощи жителям Курской области: покупатели из любого города могут приобрести товары первой необходимости и продукты длительного хранения. Кроме того, компания передала около 30 тонн товаров в пользу пострадавших жителей региона. В августе этого года крупнейшие продуктовые сети запустили программу помощи в Курской области, зафиксировав цены на весь ассортимент товаров, а также активно участвовали в гуманитарной помощи жителям области.

https://1prime.ru/20240902/proverka-851272025.html

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"лента", мораторий, цены, повышение цен