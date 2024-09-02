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Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС
Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС - 02.09.2024, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС
Россия не имеет проблем с Монголией по поводу решений Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T16:02+0300
2024-09-02T16:02+0300
2024-09-02T16:02+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не имеет проблем с Монголией по поводу решений Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я не имею отношения к МИД Украины. У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией", - отметил он в беседе с журналистами.Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, однако Россия не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.Кроме того, несмотря на то, что Монголия присоединилась к МУС, между двумя государствами сложились дружеские отношения.
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россия, монголия, мус, владимир путин
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, МУС, Владимир Путин
Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС
Песков: у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не имеет проблем с Монголией по поводу решений Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я не имею отношения к МИД Украины. У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией", - отметил он в беседе с журналистами.
Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, однако Россия не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.
Кроме того, несмотря на то, что Монголия присоединилась к МУС, между двумя государствами сложились дружеские отношения.
Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина