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Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС - 02.09.2024, ПРАЙМ

Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

Россия не имеет проблем с Монголией по поводу решений Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T16:02+0300

2024-09-02T16:02+0300

2024-09-02T16:02+0300

россия

монголия

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владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не имеет проблем с Монголией по поводу решений Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я не имею отношения к МИД Украины. У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией", - отметил он в беседе с журналистами.Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, однако Россия не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.Кроме того, несмотря на то, что Монголия присоединилась к МУС, между двумя государствами сложились дружеские отношения.

https://1prime.ru/20240830/mongoliya-851224450.html

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россия, монголия, мус, владимир путин