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МВФ начал пятый пересмотр программы финансирования Украины

МВФ начал пятый пересмотр программы финансирования Украины - 02.09.2024, ПРАЙМ

МВФ начал пятый пересмотр программы финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины, что позволит получить Киеву 1,1 миллиарда... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T20:40+0300

2024-09-02T20:40+0300

2024-09-02T20:41+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины, что позволит получить Киеву 1,1 миллиарда долларов этой осенью, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что делегация на МВФ отправится на Украину для принятия решения о выделении очередного транша помощи от организации. "Международный валютный фонд начинает миссию по пятому пересмотру программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 миллиарда долларов этой осенью. Обсудили начало работы комиссии во время разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Камерам", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, обсуждались внедрение реформ, выполнение структурных маяков. В июле Киев получил от Международного валютного фонда очередной транш в размере 2,2 миллиарда долларов. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.

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украина, мвф, экономика украины