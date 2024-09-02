https://1prime.ru/20240902/niderlandy-851280529.html

Нидерланды выделят Киеву средства на ремонт энергетической инфраструктуры

Нидерланды выделят Киеву средства на ремонт энергетической инфраструктуры - 02.09.2024, ПРАЙМ

Нидерланды выделят Киеву средства на ремонт энергетической инфраструктуры

Нидерланды решили выделить Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь, заявил в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:36+0300

2024-09-02T17:36+0300

2024-09-02T17:36+0300

энергетика

нидерланды

поддержка украины

энергетическая инфраструктура

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ГААГА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерланды решили выделить Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь, заявил в понедельник премьер-министр страны Дик Схоф. Премьер Нидерландов сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать двигаться вперед. Не только на передовой, но и в повседневной жизни людей. Вот почему Нидерланды предоставляют новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро", - написал Схоф в соцсети Х. Он отметил, что эти средства направлены на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры на Украине, а также - на гуманитарную помощь. Нидерланды в июне уже выделяли Украине пакет помощи в размере 138 миллионов евро, в том числе на ремонт энергетической инфраструктуры и гумпомощь. Кроме того, в конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине в 2023 году, составила 1,6 миллиарда евро. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20240902/eskalatsiya-851274477.html

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нидерланды, поддержка украины, энергетическая инфраструктура