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В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС

В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ

В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС

Вступление ОАЭ в БРИКС отражает стремление страны к мультилатерализму и диалогу, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T16:23+0300

2024-09-02T16:23+0300

2024-09-02T16:36+0300

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брикс

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ДУБАЙ, 2 сен - ПРАЙМ. Вступление ОАЭ в БРИКС отражает стремление страны к мультилатерализму и диалогу, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. Его слова приводит эмиратское информационное агентство WAM. По его словам, вступление ОАЭ в группу БРИКС воплощает их приверженность многосторонности и конструктивному диалогу, направленному на поддержку развития, процветания и благополучия стран по всему миру. "Этот шаг соответствует давнему подходу ОАЭ к налаживанию партнерских отношений со странами, международными организациями и учреждениями для повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики и открытия новых возможностей роста", - отметил замминистра. Он также заявил, что расширение БРИКС в 2024 году укрепило экономические позиции этой организации."Расширение БРИКС в 2024 году значительно укрепило экономическое положение группы, которая в настоящее время представляет около 45% населения мира и 25% мирового экспорта. Совокупный ВВП членов БРИКС составляет 29% мирового ВВП", - сказал он.По словам аль-Хури, членство ОАЭ в БРИКС представляет собой исключительную возможность для открытия обширных экономических, торговых и инвестиционных горизонтов со странами-членами, способствуя долгосрочному устойчивому экономическому росту ОАЭ и укрепляя их позиции как ведущего мирового экономического центра.По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Расширение вступило в силу с 1 января 2024 года.В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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