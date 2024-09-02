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ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:16+0300
2024-09-02T20:16+0300
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ДУБАЙ, 2 сен - ПРАЙМ. ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. Его слова приводит информационное агентство WAM. "ОАЭ будут продвигать повестку дня развития Нового банка развития, касающуюся развивающихся рынков и развивающихся стран, поскольку банк является ключевым инструментом для продвижения приоритетов развития БРИКС", - сказал замминистра. По его словам, ОАЭ стремятся найти баланс между приоритетами глобальной политики и потребностями Глобального Юга. "Приверженные инклюзивности и справедливости в глобальном экономическом ландшафте, ОАЭ стремятся к тому, чтобы международная политика эффективно учитывала интересы и перспективы развивающихся стран", - отметил он.
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оаэ, брикс, новый банк развития брикс
Экономика, ОАЭ, БРИКС, Новый банк развития БРИКС
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
Аль-Хури: ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
ДУБАЙ, 2 сен - ПРАЙМ. ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури.
Его слова приводит информационное агентство WAM.
"ОАЭ будут продвигать повестку дня развития Нового банка развития, касающуюся развивающихся рынков и развивающихся стран, поскольку банк является ключевым инструментом для продвижения приоритетов развития БРИКС", - сказал замминистра.
По его словам, ОАЭ стремятся найти баланс между приоритетами глобальной политики и потребностями Глобального Юга.
"Приверженные инклюзивности и справедливости в глобальном экономическом ландшафте, ОАЭ стремятся к тому, чтобы международная политика эффективно учитывала интересы и перспективы развивающихся стран", - отметил он.
В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС