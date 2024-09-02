Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/oae-851284302.html
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:16+0300
2024-09-02T20:16+0300
экономика
оаэ
брикс
новый банк развития брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0749cbb6c112458e355ce326aef426b9.jpg
ДУБАЙ, 2 сен - ПРАЙМ. ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. Его слова приводит информационное агентство WAM. "ОАЭ будут продвигать повестку дня развития Нового банка развития, касающуюся развивающихся рынков и развивающихся стран, поскольку банк является ключевым инструментом для продвижения приоритетов развития БРИКС", - сказал замминистра. По его словам, ОАЭ стремятся найти баланс между приоритетами глобальной политики и потребностями Глобального Юга. "Приверженные инклюзивности и справедливости в глобальном экономическом ландшафте, ОАЭ стремятся к тому, чтобы международная политика эффективно учитывала интересы и перспективы развивающихся стран", - отметил он.
https://1prime.ru/20240902/oae-851278421.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_ca961388c54ef4e76b4efedae064c8fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, брикс, новый банк развития брикс
Экономика, ОАЭ, БРИКС, Новый банк развития БРИКС
20:16 02.09.2024
 
ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС

Аль-Хури: ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 2 сен - ПРАЙМ. ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури.
Его слова приводит информационное агентство WAM.
"ОАЭ будут продвигать повестку дня развития Нового банка развития, касающуюся развивающихся рынков и развивающихся стран, поскольку банк является ключевым инструментом для продвижения приоритетов развития БРИКС", - сказал замминистра.
По его словам, ОАЭ стремятся найти баланс между приоритетами глобальной политики и потребностями Глобального Юга.
"Приверженные инклюзивности и справедливости в глобальном экономическом ландшафте, ОАЭ стремятся к тому, чтобы международная политика эффективно учитывала интересы и перспективы развивающихся стран", - отметил он.
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС
16:23
 
ЭкономикаОАЭБРИКСНовый банк развития БРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала