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ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС

ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ

ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС

ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T20:16+0300

2024-09-02T20:16+0300

2024-09-02T20:16+0300

экономика

оаэ

брикс

новый банк развития брикс

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ДУБАЙ, 2 сен - ПРАЙМ. ОАЭ будут продвигать повестку Нового банка развития в рамках БРИКС, заявил замминистра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури. Его слова приводит информационное агентство WAM. "ОАЭ будут продвигать повестку дня развития Нового банка развития, касающуюся развивающихся рынков и развивающихся стран, поскольку банк является ключевым инструментом для продвижения приоритетов развития БРИКС", - сказал замминистра. По его словам, ОАЭ стремятся найти баланс между приоритетами глобальной политики и потребностями Глобального Юга. "Приверженные инклюзивности и справедливости в глобальном экономическом ландшафте, ОАЭ стремятся к тому, чтобы международная политика эффективно учитывала интересы и перспективы развивающихся стран", - отметил он.

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