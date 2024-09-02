https://1prime.ru/20240902/osago-851266534.html

Средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений

Средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений - 02.09.2024, ПРАЙМ

Средняя выплата по ОСАГО в России достигла рекордных значений

Средняя выплата по ОСАГО в России в июле 2024 года стала рекордной, составив 111 809 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского союза... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:08+0300

2024-09-02T11:08+0300

2024-09-02T11:08+0300

экономика

россия

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/82952/36/829523635_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f117e2d5768c41bcce3ff9908fc2ef6.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в России в июле 2024 года стала рекордной, составив 111 809 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА). "Средняя выплата по ОСАГО в июле 2024 года достигла нового рекорда и составила 111 809 рублей, это на 22% больше, чем средняя выплата по обязательной "автогражданке" в июле прошлого года (91 569 рублей в 2023 году). Общая средняя выплата за семь месяцев 2024 года составила 96,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 13% (85,6 тысячи рублей в 2023 году)", - сообщил глава ВСС и РСА Евгений Уфимцев, его слова приводятся в сообщении. При этом средняя страховая премия в июле снизилась на 4% в годовом выражении, до 7 528 рублей. По итогам 7 месяцев текущего года общая средняя премия составила 7 635 рублей, снизившись на 1,5% год к году, говорится в пресс-релизе. Количество урегулированных убытков по итогам 7 месяцев 2024 года достигло 1,2 миллиона штук, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выплат по итогам этого периода выросла на 21% в годовом выражении, до 117 миллиардов рублей. Количество заключенных договоров за этот период составило 24,6 миллиона, показав рост на 5% год к году. Собранные за этот период премии по ОСАГО выросли на 3% год к году, до 187,7 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, осаго