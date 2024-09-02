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Суд утвердил отказ бывшему дилеру Renault в иске к французскому концерну

Суд утвердил отказ бывшему дилеру Renault в иске к французскому концерну - 02.09.2024, ПРАЙМ

Суд утвердил отказ бывшему дилеру Renault в иске к французскому концерну

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала АО "РТДС Центр", бывшему крупному официальному дилеру автомобилей... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T16:28+0300

2024-09-02T16:28+0300

2024-09-02T16:28+0300

экономика

россия

суд

renault

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала АО "РТДС Центр", бывшему крупному официальному дилеру автомобилей Renault в России, требовавшему взыскать около 534 миллиона рублей с французской компании из Renault Group. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Иск к французской Renault S.A.S. поступил в суд в октябре 2023 года. В нем были заявлены требования о взыскании около 12 миллионов рублей реального ущерба и около 522 миллионов рублей упущенной выгоды. Как пояснил истец, под ущербом он понимает расходы на внутреннее и внешнее переоборудование дилерских центров по стандартам Renault, а также "выполнение прочих стандартов" и "расходы на обучение персонала". Упущенной выгодой дилер считает недополученную прибыль от непроданных новых автомобилей и машин с пробегом после того, как французский концерн в 2022 году остановил работу своего московского завода. Отказывая в иске, суд отметил, что расходы, которые истец считает реальным ущербом, были пронесены задолго до 2022 года и себя уже окупили, "кроме того, РТДС все еще продолжает использовать в своей деятельности имущество, на которое были потрачены средства". По мнению суда, дилер РТДС не получил убытки в виде упущенной выгоды, так как "заменил автомобили Рено автомобилями китайских автопроизводителей и в данный момент успешно их реализует". Основанная в 1991 году компания РТДС – это сеть дилерских центров и станций технического обслуживания, сообщает ее сайт. Компания была официальным дилером Renault c 1994 года. Сейчас она – официальный дилер китайских брендов Omoda, Changan, Chery. Несмотря на прекращение продаж автомобилей Renault, РТДС продолжает их сервисное обслуживание во всех своих дилерских центрах. Renault S.A. – одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основанная в 1898 году. Штат компании составляет более 111 тысяч сотрудников в 38 странах. Входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В мае 2022 года автоконцерн Renault вышел из российского бизнеса – свой завод "Рено Россия" он передал правительству Москвы, а свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) – в госсобственность РФ.

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россия, суд, renault