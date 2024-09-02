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Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - 02.09.2024, ПРАЙМ
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между государствами продолжает развиваться всесторонний содержательный... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:15+0300
2024-09-02T15:15+0300
2024-09-02T15:15+0300
экономика
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между государствами продолжает развиваться всесторонний содержательный политический диалог, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения. Так, в прошлом году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Особое внимание отводится секторам энергетики, сельского хозяйства и цифровых технологий. "Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - подчеркнул политик. Кроме того, российские учебные заведения активно принимают малазийцев на различные программы подготовки.
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малайзия, россия, сотрудничество, атр
Экономика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, сотрудничество, АТР
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Ушаков: Малайзия — надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между государствами продолжает развиваться всесторонний содержательный политический диалог, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Он также подчеркнул, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения. Так, в прошлом году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Особое внимание отводится секторам энергетики, сельского хозяйства и цифровых технологий.
"Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - подчеркнул политик. Кроме того, российские учебные заведения активно принимают малазийцев на различные программы подготовки.
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