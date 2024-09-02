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Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - 02.09.2024, ПРАЙМ
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР
Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между государствами продолжает развиваться всесторонний содержательный... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:15+0300
2024-09-02T15:15+0300
экономика
малайзия
россия
сотрудничество
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между государствами продолжает развиваться всесторонний содержательный политический диалог, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения. Так, в прошлом году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Особое внимание отводится секторам энергетики, сельского хозяйства и цифровых технологий. "Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - подчеркнул политик. Кроме того, российские учебные заведения активно принимают малазийцев на различные программы подготовки.
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малайзия, россия, сотрудничество, атр
Экономика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, сотрудничество, АТР
15:15 02.09.2024
 
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР

Ушаков: Малайзия — надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между государствами продолжает развиваться всесторонний содержательный политический диалог, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Он также подчеркнул, что страны поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения. Так, в прошлом году товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов. Особое внимание отводится секторам энергетики, сельского хозяйства и цифровых технологий.
"Малайзия - популярное туристическое направление у россиян. В 2023 году страну посетили 110 тысяч наших туристов", - подчеркнул политик. Кроме того, российские учебные заведения активно принимают малазийцев на различные программы подготовки.
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ЭкономикаМАЛАЙЗИЯРОССИЯсотрудничествоАТР
 
 
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