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Казахстанский Freedom Bank возобновил переводы через "Золотую корону"
Казахстанский Freedom Bank возобновил переводы через "Золотую корону" - 02.09.2024, ПРАЙМ
Казахстанский Freedom Bank возобновил переводы через "Золотую корону"
Казахстанский Freedom Bank возобновил обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему "Золотая корона", приостановленное на прошлой неделе по | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:47+0300
2024-09-02T11:47+0300
2024-09-02T11:47+0300
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АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Казахстанский Freedom Bank возобновил обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему "Золотая корона", приостановленное на прошлой неделе по техническим причинам, сообщили РИА новости в банке. "Система "Золотая корона" заработала, для осуществления переводов можно обратиться в любое отделение банка", - заверили в контакт-центре Freedom Bank. В четверг стало известно, что Freedom Bank, а также казахстанский Halyk Bank ("Народный банк") и Bank RBK прекратили обслуживание денежных переводов через "Золотую корону". В колл-центрах двух банков в понедельник подтвердили, что платежная система до сих пор недоступна, информация о сроках возобновления ее работы отсутствует. Ранее представитель еще одного банкаКазахстана - "Центркредит" - сообщил, что в среду российская платежная система была приостановлена по техническим причинам, но в четверг полностью возобновила работу. В контакт-центрах Евразийского банка и "Нурбанка" ответили, что продолжают предоставлять услуги через сервис "Золотая корона". А в Bereke Bank уточнили, что переводы через систему возможны только в несанкционные банки России.
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россия, золотая корона, казахстан
Экономика, РОССИЯ, Золотая корона, КАЗАХСТАН
Казахстанский Freedom Bank возобновил переводы через "Золотую корону"
Казахстанский Freedom Bank возобновил переводы через систему "Золотая корона
АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Казахстанский Freedom Bank возобновил обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему "Золотая корона", приостановленное на прошлой неделе по техническим причинам, сообщили РИА новости в банке.
"Система "Золотая корона" заработала, для осуществления переводов можно обратиться в любое отделение банка", - заверили в контакт-центре Freedom Bank.
В четверг стало известно, что Freedom Bank, а также казахстанский Halyk Bank ("Народный банк") и Bank RBK прекратили обслуживание денежных переводов через "Золотую корону". В колл-центрах двух банков в понедельник подтвердили, что платежная система до сих пор недоступна, информация о сроках возобновления ее работы отсутствует.
Ранее представитель еще одного банкаКазахстана - "Центркредит" - сообщил, что в среду российская платежная система была приостановлена по техническим причинам, но в четверг полностью возобновила работу. В контакт-центрах Евразийского банка и "Нурбанка" ответили, что продолжают предоставлять услуги через сервис "Золотая корона". А в Bereke Bank уточнили, что переводы через систему возможны только в несанкционные банки России.