https://1prime.ru/20240902/platezhi-851263649.html
Недоброе имя. У банков КНР появилась новая причина отклонять платежи из РФ
Недоброе имя. У банков КНР появилась новая причина отклонять платежи из РФ - 02.09.2024, ПРАЙМ
Недоброе имя. У банков КНР появилась новая причина отклонять платежи из РФ
Китайские кредитные организации начали отклонять платежи из России из-за того, что в платежных документах указаны русские имена, рассказывают "Известия",... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:03+0300
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2024-09-02T10:09+0300
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Китайские кредитные организации начали отклонять платежи из России из-за того, что в платежных документах указаны русские имена, рассказывают "Известия", ссылаясь на данные главы компании "Первая Группа" Алексея Порошина.В результате, как отметил Порошин, чтобы не афишировать связи с Российской Федерацией, россиянам приходится проводить сделки полностью через третьих лиц.По свидетельству другого собеседника газеты - коммерческого директора "Импая Рус" Алексея Разумовского, поводом для отмены платежа могут послужить и те русские имена в документах, которых нет в санкционных списках, а также вообще какие-либо обнаруженные связи с Россией, включая надписи на кириллице. По его мнению, главные причины происходящего - недоверие к российскому бизнесу и стремление избежать применения вторичных санкций.Источник газеты в одном из бизнес-объединений говорит, что такая проблема появилась несколько недель назад, причем платеж мог идти даже не из российского банка. При этом он подчеркнул, что это не массовые случаи. По его мнению, таким образом банки Поднебесной пытаются лавировать между рисками применения к ним вторичных санкций и возможностью обрабатывать платежи от предпринимателей из России.
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китай, платежи, россия
Экономика, КИТАЙ, платежи, РОССИЯ
Недоброе имя. У банков КНР появилась новая причина отклонять платежи из РФ
Банки Китая стали отклонять платежи из-за русских имен в платежных документах
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ.
Китайские кредитные организации начали отклонять платежи из России из-за того, что в платежных документах указаны русские имена, рассказывают "Известия"
, ссылаясь на данные главы компании "Первая Группа" Алексея Порошина.
В результате, как отметил Порошин, чтобы не афишировать связи с Российской Федерацией, россиянам приходится проводить сделки полностью через третьих лиц.
По свидетельству другого собеседника газеты - коммерческого директора "Импая Рус" Алексея Разумовского, поводом для отмены платежа могут послужить и те русские имена в документах, которых нет в санкционных списках, а также вообще какие-либо обнаруженные связи с Россией, включая надписи на кириллице. По его мнению, главные причины происходящего - недоверие к российскому бизнесу и стремление избежать применения вторичных санкций.
Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней
Источник газеты в одном из бизнес-объединений говорит, что такая проблема появилась несколько недель назад, причем платеж мог идти даже не из российского банка. При этом он подчеркнул, что это не массовые случаи. По его мнению, таким образом банки Поднебесной пытаются лавировать между рисками применения к ним вторичных санкций и возможностью обрабатывать платежи от предпринимателей из России.