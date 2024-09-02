Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240902/polsha-851275121.html
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского - 02.09.2024, ПРАЙМ
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского
Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:18+0300
2024-09-02T15:18+0300
политика
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы, передает RMF FM со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Павла Залевского."Мы ни в каком варианте не рассматриваем то, что является одним из ожиданий украинской стороны, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши", – отметил замглавы оборонного ведомства.По словам Залевского, украинской стороне должно быть достаточно радикального усиления противовоздушной обороны со стороны Запада, поэтому в помощи польской авиации нет необходимости. Кроме того, НАТО и ЕС не являются сторонами военного конфликта в Украине.Замминистра также подчеркнул, что подготовка украинских военных требует высоких финансовых затрат и серьезной организации. По этой причине, Варшава не намерена включаться в этот процесс.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240902/dolg-851262635.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ed3d1e9095b38b780a5f5fdf2ff7611e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША
15:18 02.09.2024
 
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского

RMF FM: замглавы Минобороны Польши Залевский отказался сбивать российские ракеты

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы, передает RMF FM со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Павла Залевского.
"Мы ни в каком варианте не рассматриваем то, что является одним из ожиданий украинской стороны, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши", – отметил замглавы оборонного ведомства.
По словам Залевского, украинской стороне должно быть достаточно радикального усиления противовоздушной обороны со стороны Запада, поэтому в помощи польской авиации нет необходимости. Кроме того, НАТО и ЕС не являются сторонами военного конфликта в Украине.
Замминистра также подчеркнул, что подготовка украинских военных требует высоких финансовых затрат и серьезной организации. По этой причине, Варшава не намерена включаться в этот процесс.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
09:14
 
ПолитикаУКРАИНАПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала