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Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского - 02.09.2024, ПРАЙМ
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского
Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:18+0300
2024-09-02T15:18+0300
2024-09-02T15:18+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы, передает RMF FM со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Павла Залевского."Мы ни в каком варианте не рассматриваем то, что является одним из ожиданий украинской стороны, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши", – отметил замглавы оборонного ведомства.По словам Залевского, украинской стороне должно быть достаточно радикального усиления противовоздушной обороны со стороны Запада, поэтому в помощи польской авиации нет необходимости. Кроме того, НАТО и ЕС не являются сторонами военного конфликта в Украине.Замминистра также подчеркнул, что подготовка украинских военных требует высоких финансовых затрат и серьезной организации. По этой причине, Варшава не намерена включаться в этот процесс.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского
RMF FM: замглавы Минобороны Польши Залевский отказался сбивать российские ракеты
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы, передает
RMF FM со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Павла Залевского.
"Мы ни в каком варианте не рассматриваем то, что является одним из ожиданий украинской стороны, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши", – отметил замглавы оборонного ведомства.
По словам Залевского, украинской стороне должно быть достаточно радикального усиления противовоздушной обороны со стороны Запада, поэтому в помощи польской авиации нет необходимости. Кроме того, НАТО и ЕС не являются сторонами военного конфликта в Украине.
Замминистра также подчеркнул, что подготовка украинских военных требует высоких финансовых затрат и серьезной организации. По этой причине, Варшава не намерена включаться в этот процесс.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России