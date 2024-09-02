https://1prime.ru/20240902/polsha-851275121.html

Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского

Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского - 02.09.2024, ПРАЙМ

Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского

Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:18+0300

2024-09-02T15:18+0300

2024-09-02T15:18+0300

политика

украина

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Варшава не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы, передает RMF FM со ссылкой на замглавы Минобороны Польши Павла Залевского."Мы ни в каком варианте не рассматриваем то, что является одним из ожиданий украинской стороны, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши", – отметил замглавы оборонного ведомства.По словам Залевского, украинской стороне должно быть достаточно радикального усиления противовоздушной обороны со стороны Запада, поэтому в помощи польской авиации нет необходимости. Кроме того, НАТО и ЕС не являются сторонами военного конфликта в Украине.Замминистра также подчеркнул, что подготовка украинских военных требует высоких финансовых затрат и серьезной организации. По этой причине, Варшава не намерена включаться в этот процесс.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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