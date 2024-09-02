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В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа - 02.09.2024, ПРАЙМ
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В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа
В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа - 02.09.2024, ПРАЙМ
В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа
Правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода - до 1 марта 2025 года, основная причина - разногласия между... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:27+0300
2024-09-02T10:32+0300
энергетика
газ
поставки
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода - до 1 марта 2025 года, основная причина - разногласия между компаниями и поставщиками газа из-за отсутствия правил штрафов для энергетиков за отклонение от суточных контрактных объемов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Изначально правила должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года, однако срок был сдвинут на 1 марта прошлого года, а затем – на 1 сентября и вновь на год – на 1 сентября 2024 года.На совещании у вице-премьера России Александра Новака 29 августа было принято решение вновь перенести введение новой редакции правил поставки газа на внутреннем рынке на 1 марта 2025 года, пишет издание. Основная причина, по словам источников "Ъ", заключается в отсутствии консенсуса между генкомпаниями и главными поставщиками: "Газпромом" и "Новатэком". Все разногласия должны быть сняты до 1 декабря, говорится в материале "Коммерсанта". Новые правила поставки энергоресурса обсуждаются уже около трех лет, добавляется в статье. На совещании у Новака стороны в основном обсуждали ответственность генкомпаний за небалансы в газотранспортной системе (ГТС), говорят источники "Коммерсанта". При заключении договора поставки газа всем потребителям, включая энергетиков, разрешено в отдельные сутки недобирать до 20% или перебирать до 10% от суточного объема, оговоренного в контракте. Это так называемая гибкость, которая, по сути, бесплатна для потребителей, но обременяет поставщиков, так как "Газпром" вынужден держать в резерве лишние мощности. При отклонениях от среднесуточных объемов генкомпании обязаны выплатить штраф. Обновленные правила полностью снимают ответственность с генкомпаний за неравномерность поставок газа в течение суток, что вызвало негативную реакцию "Газпрома" и "Новатэка", говорится в статье. Источник издания отмечает, что отсутствие ответственности покупателя за невыборку газа перекладывает риски на поставщика и создает дополнительные издержки как для него, так и для транспортировщика, "что не является справедливым и не отвечает интересам развития газовой отрасли". По его мнению, сейчас у потребителей существует достаточный инструментарий для изменения плановых объемов поставки, в том числе биржевых.
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газ, поставки, россия
Энергетика, Газ, поставки, РОССИЯ
09:27 02.09.2024 (обновлено: 10:32 02.09.2024)
 
В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа

"Ъ": Кабмин РФ переносит сроки принятия новых правил поставки газа до 1 марта 2025 года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода - до 1 марта 2025 года, основная причина - разногласия между компаниями и поставщиками газа из-за отсутствия правил штрафов для энергетиков за отклонение от суточных контрактных объемов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Изначально правила должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года, однако срок был сдвинут на 1 марта прошлого года, а затем – на 1 сентября и вновь на год – на 1 сентября 2024 года.
На совещании у вице-премьера России Александра Новака 29 августа было принято решение вновь перенести введение новой редакции правил поставки газа на внутреннем рынке на 1 марта 2025 года, пишет издание. Основная причина, по словам источников "Ъ", заключается в отсутствии консенсуса между генкомпаниями и главными поставщиками: "Газпромом" и "Новатэком". Все разногласия должны быть сняты до 1 декабря, говорится в материале "Коммерсанта". Новые правила поставки энергоресурса обсуждаются уже около трех лет, добавляется в статье.
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На совещании у Новака стороны в основном обсуждали ответственность генкомпаний за небалансы в газотранспортной системе (ГТС), говорят источники "Коммерсанта".
При заключении договора поставки газа всем потребителям, включая энергетиков, разрешено в отдельные сутки недобирать до 20% или перебирать до 10% от суточного объема, оговоренного в контракте. Это так называемая гибкость, которая, по сути, бесплатна для потребителей, но обременяет поставщиков, так как "Газпром" вынужден держать в резерве лишние мощности. При отклонениях от среднесуточных объемов генкомпании обязаны выплатить штраф.
Обновленные правила полностью снимают ответственность с генкомпаний за неравномерность поставок газа в течение суток, что вызвало негативную реакцию "Газпрома" и "Новатэка", говорится в статье.
Источник издания отмечает, что отсутствие ответственности покупателя за невыборку газа перекладывает риски на поставщика и создает дополнительные издержки как для него, так и для транспортировщика, "что не является справедливым и не отвечает интересам развития газовой отрасли". По его мнению, сейчас у потребителей существует достаточный инструментарий для изменения плановых объемов поставки, в том числе биржевых.
 
ЭнергетикаГазпоставкиРОССИЯ
 
 
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