https://1prime.ru/20240902/postavki-851263052.html

В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа

В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа - 02.09.2024, ПРАЙМ

В кабмине назвали новые сроки изменения правил поставки газа

Правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода - до 1 марта 2025 года, основная причина - разногласия между... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:27+0300

2024-09-02T09:27+0300

2024-09-02T10:32+0300

энергетика

газ

поставки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/49/838644963_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25d9afc90bc57e150886a69d141f8057.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода - до 1 марта 2025 года, основная причина - разногласия между компаниями и поставщиками газа из-за отсутствия правил штрафов для энергетиков за отклонение от суточных контрактных объемов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Изначально правила должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года, однако срок был сдвинут на 1 марта прошлого года, а затем – на 1 сентября и вновь на год – на 1 сентября 2024 года.На совещании у вице-премьера России Александра Новака 29 августа было принято решение вновь перенести введение новой редакции правил поставки газа на внутреннем рынке на 1 марта 2025 года, пишет издание. Основная причина, по словам источников "Ъ", заключается в отсутствии консенсуса между генкомпаниями и главными поставщиками: "Газпромом" и "Новатэком". Все разногласия должны быть сняты до 1 декабря, говорится в материале "Коммерсанта". Новые правила поставки энергоресурса обсуждаются уже около трех лет, добавляется в статье. На совещании у Новака стороны в основном обсуждали ответственность генкомпаний за небалансы в газотранспортной системе (ГТС), говорят источники "Коммерсанта". При заключении договора поставки газа всем потребителям, включая энергетиков, разрешено в отдельные сутки недобирать до 20% или перебирать до 10% от суточного объема, оговоренного в контракте. Это так называемая гибкость, которая, по сути, бесплатна для потребителей, но обременяет поставщиков, так как "Газпром" вынужден держать в резерве лишние мощности. При отклонениях от среднесуточных объемов генкомпании обязаны выплатить штраф. Обновленные правила полностью снимают ответственность с генкомпаний за неравномерность поставок газа в течение суток, что вызвало негативную реакцию "Газпрома" и "Новатэка", говорится в статье. Источник издания отмечает, что отсутствие ответственности покупателя за невыборку газа перекладывает риски на поставщика и создает дополнительные издержки как для него, так и для транспортировщика, "что не является справедливым и не отвечает интересам развития газовой отрасли". По его мнению, сейчас у потребителей существует достаточный инструментарий для изменения плановых объемов поставки, в том числе биржевых.

https://1prime.ru/20240902/kriptovalyuta-851261632.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, поставки, россия