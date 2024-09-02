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В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России

В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России - 02.09.2024, ПРАЙМ

В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России

Попытки Европейского союза компенсировать потери своих компаний в России непропорциональны тому ущербу, который им наносит антироссийская политика Брюсселя,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:39+0300

2024-09-02T08:39+0300

2024-09-02T08:39+0300

экономика

мид

санкции против рф

экономический ущерб

компенсация

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Попытки Европейского союза компенсировать потери своих компаний в России непропорциональны тому ущербу, который им наносит антироссийская политика Брюсселя, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Принятый в июне текущего года 14-й пакет санкций против России позволил европейским компаниям обращаться в местные суды с требованием компенсировать ущерб, понесенный от введения антироссийских санкций."В целом же источником проблем для европейского бизнеса является само руководство евроинститутов и стран-членов. Именно оно с подачи Вашингтона развязало санкционную войну против России и по инерции втягивается в нее все глубже", - подчеркнул дипломат.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид, санкции против рф, экономический ущерб, компенсация