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В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России
В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России - 02.09.2024, ПРАЙМ
В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России
Попытки Европейского союза компенсировать потери своих компаний в России непропорциональны тому ущербу, который им наносит антироссийская политика Брюсселя,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:39+0300
2024-09-02T08:39+0300
экономика
мид
санкции против рф
экономический ущерб
компенсация
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Попытки Европейского союза компенсировать потери своих компаний в России непропорциональны тому ущербу, который им наносит антироссийская политика Брюсселя, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Принятый в июне текущего года 14-й пакет санкций против России позволил европейским компаниям обращаться в местные суды с требованием компенсировать ущерб, понесенный от введения антироссийских санкций."В целом же источником проблем для европейского бизнеса является само руководство евроинститутов и стран-членов. Именно оно с подачи Вашингтона развязало санкционную войну против России и по инерции втягивается в нее все глубже", - подчеркнул дипломат.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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мид, санкции против рф, экономический ущерб, компенсация
Экономика, МИД, санкции против РФ, экономический ущерб, компенсация
08:39 02.09.2024
 
В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России

МИД: попытки ЕС компенсировать потери компаний в РФ непропорциональны их ущербу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Попытки Европейского союза компенсировать потери своих компаний в России непропорциональны тому ущербу, который им наносит антироссийская политика Брюсселя, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Принятый в июне текущего года 14-й пакет санкций против России позволил европейским компаниям обращаться в местные суды с требованием компенсировать ущерб, понесенный от введения антироссийских санкций.
"В целом же источником проблем для европейского бизнеса является само руководство евроинститутов и стран-членов. Именно оно с подачи Вашингтона развязало санкционную войну против России и по инерции втягивается в нее все глубже", - подчеркнул дипломат.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям
07:32
 
ЭкономикаМИДсанкции против РФэкономический ущербкомпенсация
 
 
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