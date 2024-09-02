Пики спроса на вклады в России происходят в марте, июне, сентябре и декабре

В конце августа-начале сентября прошлого года после повышения ключевой ставки многие россияне открыли краткосрочные депозиты. Они выбирают вклады, как способ хранения сбережений, уменьшая количество наличных и обменивая валюту, выводя средств из биржевых инвестиций. Также вкладчики снижают риск при инвестировании с учетом гарантии защиты вложений от АСВПо данным Сравни, российские вкладчики предпочитают размещать свои средства на краткосрочных вкладах: большинство клиентов финансового маркетплейса выбирают вклады на три месяца (40%), затем по популярности следуют вклады на шесть месяцев (35%) и на 12 месяцев (19%). Вклады на год выбирают только 5% клиентов, свыше года — 1%.Эксперты Сравни наблюдают за проявлениями этого цикла: сейчас фиксируются выраженные пики спроса — раз в три месяца: в прошлом декабре-январе, в марте, июне, а следующий период повышенной активности ожидается в сентябре и декабре. В эти периоды активность вкладчиков возрастает от 2 до 4 раз. В целом закономерность перевложения средств связана с высоким уровнем ставок на краткосрочные депозиты и повышением ключевой ставки.“Банки включились в гонку за ключевой ставкой и также продолжают повышать и удерживать ставки по вкладам. Сейчас на рынке максимальные ставки достигают рекордных значений: на три месяца — 19% годовых, на 6-12 месяцев— 20%, а вот на три года можно открыть вклад даже под 21% годовых, при соблюдении определенных условий, конечно. Но пока переломить ситуацию и пересадить вкладчиков на “длинные деньги” — сложная задача. Вкладчики ждут очередного витка повышения ключевой ставки в сентябре или октябре и потому не торопятся замораживать свои накопления надолго на текущих условиях”, — прокомментировала Мария Татаринцева, менеджер продукта Вклады в Сравни.О финансовом маркетплейсе СравниСравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 18 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.
В конце августа-начале сентября прошлого года после повышения ключевой ставки многие россияне открыли краткосрочные депозиты. Они выбирают вклады, как способ хранения сбережений, уменьшая количество наличных и обменивая валюту, выводя средств из биржевых инвестиций. Также вкладчики снижают риск при инвестировании с учетом гарантии защиты вложений от АСВ
По данным Сравни, российские вкладчики предпочитают размещать свои средства на краткосрочных вкладах: большинство клиентов финансового маркетплейса выбирают вклады на три месяца (40%), затем по популярности следуют вклады на шесть месяцев (35%) и на 12 месяцев (19%). Вклады на год выбирают только 5% клиентов, свыше года — 1%.
Эксперты Сравни наблюдают за проявлениями этого цикла: сейчас фиксируются выраженные пики спроса — раз в три месяца: в прошлом декабре-январе, в марте, июне, а следующий период повышенной активности ожидается в сентябре и декабре. В эти периоды активность вкладчиков возрастает от 2 до 4 раз. В целом закономерность перевложения средств связана с высоким уровнем ставок на краткосрочные депозиты и повышением ключевой ставки.
“Банки включились в гонку за ключевой ставкой и также продолжают повышать и удерживать ставки по вкладам. Сейчас на рынке максимальные ставки достигают рекордных значений: на три месяца — 19% годовых, на 6-12 месяцев— 20%, а вот на три года можно открыть вклад даже под 21% годовых, при соблюдении определенных условий, конечно. Но пока переломить ситуацию и пересадить вкладчиков на “длинные деньги” — сложная задача. Вкладчики ждут очередного витка повышения ключевой ставки в сентябре или октябре и потому не торопятся замораживать свои накопления надолго на текущих условиях”, — прокомментировала Мария Татаринцева, менеджер продукта Вклады в Сравни.
О финансовом маркетплейсе Сравни
Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 18 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.
Источник: Финансовый маркетплейс Сравни
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