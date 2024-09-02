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Турция сократила импорт пшеницы в семь раз - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Турция сократила импорт пшеницы в семь раз
Турция сократила импорт пшеницы в семь раз - 02.09.2024, ПРАЙМ
Турция сократила импорт пшеницы в семь раз
Турция за первый полный месяц действия эмбарго на ввоз пшеницы из-за рубежа сократила ее закупки в семь раз, одновременно уменьшив экспорт на пятую часть,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:45+0300
2024-09-02T13:45+0300
экономика
турция
пшеница
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Турция за первый полный месяц действия эмбарго на ввоз пшеницы из-за рубежа сократила ее закупки в семь раз, одновременно уменьшив экспорт на пятую часть, следует из анализа РИА Новости данных турецкой таможни. Турецкие власти с 21 июня по 15 октября приостановили импорт пшеницы. Отмечалось, что это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на это зерно. В июле страна импортировала пшеницы на 20 миллионов долларов против 144 миллионов месяцем ранее. Почти весь объем (97%) в середине лета был ввезен из России. Одновременно Турция сократила свой экспорт пшеницы - на 20%, до 57,6 миллиона долларов. А вот поставки турецкой муки из этого зерна в июле выросли на треть - до 96,5 миллиона долларов. В то же время турецкие компании сократили и покупки других видов зерна: полностью прекратился импорт ячменя (2,4 миллиона долларов в июне), на 2% уменьшились закупки риса - до 11,5 миллиона долларов, почти на 12% упал ввоз кукурузы - до 69,6 миллиона долларов.
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турция, пшеница
Экономика, ТУРЦИЯ, Пшеница
13:45 02.09.2024
 
Турция сократила импорт пшеницы в семь раз

Турция сократила ввоз пшеницы в семь раз за первый месяц эмбарго

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Турция за первый полный месяц действия эмбарго на ввоз пшеницы из-за рубежа сократила ее закупки в семь раз, одновременно уменьшив экспорт на пятую часть, следует из анализа РИА Новости данных турецкой таможни.
Турецкие власти с 21 июня по 15 октября приостановили импорт пшеницы. Отмечалось, что это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на это зерно.
В июле страна импортировала пшеницы на 20 миллионов долларов против 144 миллионов месяцем ранее. Почти весь объем (97%) в середине лета был ввезен из России.
Одновременно Турция сократила свой экспорт пшеницы - на 20%, до 57,6 миллиона долларов. А вот поставки турецкой муки из этого зерна в июле выросли на треть - до 96,5 миллиона долларов.
В то же время турецкие компании сократили и покупки других видов зерна: полностью прекратился импорт ячменя (2,4 миллиона долларов в июне), на 2% уменьшились закупки риса - до 11,5 миллиона долларов, почти на 12% упал ввоз кукурузы - до 69,6 миллиона долларов.
 
ЭкономикаТУРЦИЯПшеница
 
 
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