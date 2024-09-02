https://1prime.ru/20240902/pshenitsa-851282075.html

В Египте считают российскую пшеницу незаменимой

В Египте считают российскую пшеницу незаменимой - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Египте считают российскую пшеницу незаменимой

Российская пшеница незаменима для Египта и отличается высоким качеством, заявил РИА Новости генсек главного управления пекарен в федерации торговых палат Египта | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T18:40+0300

2024-09-02T18:40+0300

2024-09-02T18:40+0300

экономика

россия

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КАИР, 2 сен - ПРАЙМ. Российская пшеница незаменима для Египта и отличается высоким качеством, заявил РИА Новости генсек главного управления пекарен в федерации торговых палат Египта Мухаммед Абдель Гавад. "Российская пшеница незаменима в производстве хлеба для египетских граждан. Египет импортирует половину потребляемой пшеницы", - сказал Абдель Гавад, подчеркнув, что Россия входит в число главных стран, из которых Египет импортирует пшеницу. "Российская пшеница отличается высоким качеством", - добавил он. В свою очередь, заместитель главы управления овощей и фруктов в федерации торговых палат Хатем ан-Нагиб отметил, что Россия является одним из основных импортеров цитрусовых и картофеля из Египта. Ан-Нагиб также упомянул, что помимо цитрусовых Египет экспортирует в Россию клубнику, виноград, гранат и красный лук. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.

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россия, египет, пшеница