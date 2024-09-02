https://1prime.ru/20240902/pshenitsa-851282075.html
В Египте считают российскую пшеницу незаменимой
В Египте считают российскую пшеницу незаменимой - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Египте считают российскую пшеницу незаменимой
Российская пшеница незаменима для Египта и отличается высоким качеством, заявил РИА Новости генсек главного управления пекарен в федерации торговых палат Египта | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:40+0300
2024-09-02T18:40+0300
2024-09-02T18:40+0300
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КАИР, 2 сен - ПРАЙМ. Российская пшеница незаменима для Египта и отличается высоким качеством, заявил РИА Новости генсек главного управления пекарен в федерации торговых палат Египта Мухаммед Абдель Гавад. "Российская пшеница незаменима в производстве хлеба для египетских граждан. Египет импортирует половину потребляемой пшеницы", - сказал Абдель Гавад, подчеркнув, что Россия входит в число главных стран, из которых Египет импортирует пшеницу. "Российская пшеница отличается высоким качеством", - добавил он. В свою очередь, заместитель главы управления овощей и фруктов в федерации торговых палат Хатем ан-Нагиб отметил, что Россия является одним из основных импортеров цитрусовых и картофеля из Египта. Ан-Нагиб также упомянул, что помимо цитрусовых Египет экспортирует в Россию клубнику, виноград, гранат и красный лук. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
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россия, египет, пшеница
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, пшеница
В Египте считают российскую пшеницу незаменимой
Гавад: российская пшеница незаменима для Египта и отличается высоким качеством
КАИР, 2 сен - ПРАЙМ. Российская пшеница незаменима для Египта и отличается высоким качеством, заявил РИА Новости генсек главного управления пекарен в федерации торговых палат Египта Мухаммед Абдель Гавад.
"Российская пшеница незаменима в производстве хлеба для египетских граждан. Египет импортирует половину потребляемой пшеницы", - сказал Абдель Гавад, подчеркнув, что Россия входит в число главных стран, из которых Египет импортирует пшеницу.
"Российская пшеница отличается высоким качеством", - добавил он.
В свою очередь, заместитель главы управления овощей и фруктов в федерации торговых палат Хатем ан-Нагиб отметил, что Россия является одним из основных импортеров цитрусовых и картофеля из Египта.
Ан-Нагиб также упомянул, что помимо цитрусовых Египет экспортирует в Россию клубнику, виноград, гранат и красный лук.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
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