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Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор" - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор" - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"
В преддверии визита в Монголию президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", размещенное на сайте Кремля. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T06:07+0300
2024-09-02T06:24+0300
политика
владимир путин
украина
запад
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В преддверии визита в Монголию президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", размещенное на сайте Кремля. В интервью глава государства подробно изложил свою позицию по украинскому вопросу, взаимоотношениям со странами Запада и ряду других вопросов внешней и внутренней политики Российской Федерации .В частности, он отметил, что "главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США". "На протяжении десятилетий они (страны Запада - прим. ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - подчеркнул Путин.По его словам, неонацистские группировки, ставшие основными участниками госпереворота на Украине в 2014 году, впоследствии начали определять государственный курс Киева.Отдельно президент отметил, что на Украине постоянно вводились "все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам"."Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины", - заявил Путин и при этом подчеркнул, что Соединенные штаты и страны Запада на протяжении десятилетий стремились получить полный контроль над Украиной, финансировали в этих целях националистические и антироссийские организации в стране.Элиты Запада рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Российской Федерации. Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках СВО, чтобы обеспечить безопасность граждан.
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владимир путин, украина, запад
Политика, Владимир Путин, УКРАИНА, ЗАПАД
06:07 02.09.2024 (обновлено: 06:24 02.09.2024)
 
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"

Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью газете "Оноодор"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В преддверии визита в Монголию президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", размещенное на сайте Кремля.
В интервью глава государства подробно изложил свою позицию по украинскому вопросу, взаимоотношениям со странами Запада и ряду других вопросов внешней и внутренней политики Российской Федерации .
В частности, он отметил, что "главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США".
"На протяжении десятилетий они (страны Запада - прим. ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - подчеркнул Путин.
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По его словам, неонацистские группировки, ставшие основными участниками госпереворота на Украине в 2014 году, впоследствии начали определять государственный курс Киева.
Отдельно президент отметил, что на Украине постоянно вводились "все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам".
"Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины", - заявил Путин и при этом подчеркнул, что Соединенные штаты и страны Запада на протяжении десятилетий стремились получить полный контроль над Украиной, финансировали в этих целях националистические и антироссийские организации в стране.
Элиты Запада рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Российской Федерации. Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках СВО, чтобы обеспечить безопасность граждан.
 
ПолитикаВладимир ПутинУКРАИНАЗАПАД
 
 
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