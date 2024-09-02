https://1prime.ru/20240902/putin-851279841.html
Путин прибыл в Монголию
Путин прибыл в Монголию - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин прибыл в Монголию
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:11+0300
2024-09-02T17:11+0300
2024-09-02T17:33+0300
политика
россия
монголия
владимир путин
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850120970_0:94:3051:1810_1920x0_80_0_0_75263203480a84cdce089186af4665a6.jpg
УЛАН-БАТОР, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Лидеры РФ и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, они обсудят "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства". В пресс-службе Кремля ранее заявили, что по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Приглашение посетить Монголию российский лидер получил в октябре прошлого года в ходе переговоров с Ухнагийн Хурэлсухом в КНР. Предыдущая поездка Путина в Монголию состоялась в 2019 году.
https://1prime.ru/20240902/vizit-851275465.html
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850120970_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_61556865a4cf09bba38fda613dda6c88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, владимир путин, визит
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, визит
УЛАН-БАТОР, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
Лидеры РФ и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, они обсудят "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства".
В пресс-службе Кремля ранее заявили, что по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Приглашение посетить Монголию российский лидер получил в октябре прошлого года в ходе переговоров с Ухнагийн Хурэлсухом в КНР. Предыдущая поездка Путина в Монголию состоялась в 2019 году.
ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Путина