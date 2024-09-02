https://1prime.ru/20240902/putin-851279841.html

Путин прибыл в Монголию

Путин прибыл в Монголию - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин прибыл в Монголию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:11+0300

2024-09-02T17:11+0300

2024-09-02T17:33+0300

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УЛАН-БАТОР, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Лидеры РФ и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, они обсудят "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства". В пресс-службе Кремля ранее заявили, что по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Приглашение посетить Монголию российский лидер получил в октябре прошлого года в ходе переговоров с Ухнагийн Хурэлсухом в КНР. Предыдущая поездка Путина в Монголию состоялась в 2019 году.

https://1prime.ru/20240902/vizit-851275465.html

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россия, монголия, владимир путин, визит