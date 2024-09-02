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Путин прибыл в Монголию - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Путин прибыл в Монголию
Путин прибыл в Монголию - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин прибыл в Монголию
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:11+0300
2024-09-02T17:33+0300
политика
россия
монголия
владимир путин
визит
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УЛАН-БАТОР, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Лидеры РФ и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, они обсудят "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства". В пресс-службе Кремля ранее заявили, что по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Приглашение посетить Монголию российский лидер получил в октябре прошлого года в ходе переговоров с Ухнагийн Хурэлсухом в КНР. Предыдущая поездка Путина в Монголию состоялась в 2019 году.
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россия, монголия, владимир путин, визит
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, визит
17:11 02.09.2024 (обновлено: 17:33 02.09.2024)
 
Путин прибыл в Монголию

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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УЛАН-БАТОР, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Он примет участие в намеченных на вторник торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
Лидеры РФ и Монголии проведут переговоры в узком и расширенном составах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, они обсудят "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства".
В пресс-службе Кремля ранее заявили, что по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Приглашение посетить Монголию российский лидер получил в октябре прошлого года в ходе переговоров с Ухнагийн Хурэлсухом в КНР. Предыдущая поездка Путина в Монголию состоялась в 2019 году.
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Путина
15:30
 
ПолитикаРОССИЯМОНГОЛИЯВладимир Путинвизит
 
 
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