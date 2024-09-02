https://1prime.ru/20240902/putin-851282240.html

Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству

Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству

Президент РФ Владимир Путин скорректировал состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T18:48+0300

2024-09-02T18:48+0300

2024-09-02T18:48+0300

политика

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владимир путин

совет

законодательство

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин скорректировал состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что большинство членов предыдущего состава продолжат свою работу в совете. Его председателем по-прежнему является глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете останутся завкафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. В совете также продолжат работать ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента — начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Согласно указу, в состав совета впервые вошли член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко, зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин и другие. Вместе с тем, несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет. К ним относятся полпред президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генпрокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.

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россия, владимир путин, совет, законодательство