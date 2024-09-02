Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240902/putin-851282240.html
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству
Президент РФ Владимир Путин скорректировал состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:48+0300
2024-09-02T18:48+0300
политика
россия
владимир путин
совет
законодательство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_0:85:2397:1433_1920x0_80_0_0_52002a43139219aad89a3ff2772e351e.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин скорректировал состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что большинство членов предыдущего состава продолжат свою работу в совете. Его председателем по-прежнему является глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете останутся завкафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. В совете также продолжат работать ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента — начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Согласно указу, в состав совета впервые вошли член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко, зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин и другие. Вместе с тем, несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет. К ним относятся полпред президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генпрокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.
https://1prime.ru/20240902/it-851268867.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_113:0:2285:1629_1920x0_80_0_0_faa8d7e9f0fc1aca0fca013459652dc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, совет, законодательство
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет, законодательство
18:48 02.09.2024
 
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству

Путин обновил состав совета по совершенствованию гражданского законодательства

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин скорректировал состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что большинство членов предыдущего состава продолжат свою работу в совете. Его председателем по-прежнему является глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете останутся завкафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
В совете также продолжат работать ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента — начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх.
Согласно указу, в состав совета впервые вошли член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко, зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин и другие.
Вместе с тем, несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет. К ним относятся полпред президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генпрокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Путин назвал важное направление, от которого зависит будущее России
12:11
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСоветзаконодательство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала