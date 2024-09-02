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Власти Украины ищут дополнительные источники покрытия военных расходов

Власти Украины ищут дополнительные источники покрытия военных расходов - 02.09.2024, ПРАЙМ

Власти Украины ищут дополнительные источники покрытия военных расходов

Потребности сектора безопасности и обороны Украины в текущем году остаются на уровне 12,1 миллиарда долларов, дополнительные источники их покрытия предложены в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:10+0300

2024-09-02T14:10+0300

2024-09-02T14:10+0300

экономика

украина

расходы

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Потребности сектора безопасности и обороны Украины в текущем году остаются на уровне 12,1 миллиарда долларов, дополнительные источники их покрытия предложены в законопроекте, планируемом к рассмотрению в понедельник на заседании комитета Верховной рады по бюджету, сообщила председатель комитета Роксолана Пидласа. "Вместо 125 миллиардов гривен (порядка 3 миллиардов долларов) в 2024 году мы, возможно, получим 30 миллиардов гривен (728,8 миллиона долларов) от повышения налогов. В то же время потребности сектора безопасности и обороны (которые обеспечивают только внутренними поступлениями) остаются на уровне почти 500 миллиардов гривен (12,1 миллиарда долларов)", - написала Пидласа в социальных сетях.По ее словам, правительственный законопроект с депутатскими правками, предлагающий источники покрытия потребностей военного сектора, комитет парламента по бюджету будет рассматривать в понедельник. Пидласа рассказала о некоторых параметрах документа. Депутаты предлагают, в частности, такие источники увеличения доходной части бюджета на 500 миллиардов гривен (12,1 миллиарда долларов): около 115,4 миллиарда гривен (2,8 миллиарда долларов) может быть привлечено путем сокращения расходов по обслуживанию и погашению государственного долга благодаря его реструктуризации. Кроме того, около 216 миллиардов гривен (5,2 миллиарда долларов) планируется привлечь от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Также планируется привлечь около 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) от перевыполнения плана по сбору налогов и сборов; около 12,7 миллиарда гривен (308,5 миллиона долларов) – от акцизов на горючее и табак. Сокращение или отказ от новых расходов по общему и специальному фонду может привлечь 25,5 миллиарда гривен (619,5 миллиона долларов). Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Депутат Верховной рады Александра Устинова обращала внимание на то, что дыры в госбюджете страны закрывают с помощью западного финансирования. По ее словам, если США прекратят помощь, украинские власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

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украина, расходы