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В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей

В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей

Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T07:56+0300

2024-09-02T07:56+0300

2024-09-02T07:57+0300

экономика

сергей собянин

москва

ремонт

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге. Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".

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сергей собянин, москва, ремонт