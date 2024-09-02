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В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей
Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T07:56+0300
2024-09-02T07:56+0300
2024-09-02T07:57+0300
экономика
сергей собянин
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ремонт
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге. Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".
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сергей собянин, москва, ремонт
Экономика, Сергей Собянин, МОСКВА, ремонт
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей
Собянин: в Москве планируют начать ремонт 19 основных вылетных магистралей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге.
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова
Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".