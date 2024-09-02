Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/remont-851260462.html
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей
Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T07:56+0300
2024-09-02T07:57+0300
экономика
сергей собянин
москва
ремонт
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/42/828034231_0:122:2362:1451_1920x0_80_0_0_2729aa3f13484202006b9c44d75bf0f9.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге. Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".
https://1prime.ru/20240814/klad-850874304.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/42/828034231_133:0:2229:1572_1920x0_80_0_0_857e005fc9d9af367d51cc766c0582a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей собянин, москва, ремонт
Экономика, Сергей Собянин, МОСКВА, ремонт
07:56 02.09.2024 (обновлено: 07:57 02.09.2024)
 
В Москве планируют начать ремонт основных вылетных магистралей

Собянин: в Москве планируют начать ремонт 19 основных вылетных магистралей

© РИА Новости . Евгений Самарин | Перейти в медиабанк" Дорожная развязка МКАД в районе Киевского шоссе в районе Тропарево-Никулино
 Дорожная развязка МКАД в районе Киевского шоссе в районе Тропарево-Никулино - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ремонт 19 основных вылетных магистралей планируют начать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Современная Москва – один из самых благоустроенных и комфортных городов мира... Отдельная большая задача – ремонт 19 основных вылетных магистралей", - написал он в своем блоге.
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Тверской улицы - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про Лужкова
14 августа, 11:09
Собянин уточнил, что реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены восемь-десять лет назад. По его мнению, пора обновить то, что обветшало, "добавить зелени деревьев".
 
ЭкономикаСергей СобянинМОСКВАремонт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала