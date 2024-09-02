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Биржевая цена на кофе робуста отошла от рекордного уровня
Биржевая цена на кофе робуста отошла от рекордного уровня - 02.09.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена на кофе робуста отошла от рекордного уровня
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T19:55+0300
2024-09-02T19:55+0300
2024-09-02T19:55+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.01 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе робуста опускалась на 4,38%, до 5114 долларов за тонну. В ходе торгов пятницы показатель достигал исторического максимума в 5 580 долларов. Стоимость декабрьского фьючерса на кофе сорта арабика снизилась по итогам торгов четверга и пятницы, в совокупности за две торговые сессии показатель упал на 4,8%. "Мы находимся в условиях низкого уровня запасов, что гарантирует волатильность", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank. Он также отметил, что трейдерам также необходимо учитывать такие факторы как перебои поставок в Красном море, а также перегруженность бразильских портов.
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кофе робуста, кофе, продукты, биржевые торги
Экономика, кофе робуста, кофе, продукты, биржевые торги
Биржевая цена на кофе робуста отошла от рекордного уровня
Цена на кофе робуста упала на 4% после достижения рекорда в $5,6 тыс за тонну
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в понедельник снижается на 4% после того, как в пятницу показатель достиг рекордного значения в 5 580 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.01 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе робуста опускалась на 4,38%, до 5114 долларов за тонну. В ходе торгов пятницы показатель достигал исторического максимума в 5 580 долларов.
Стоимость декабрьского фьючерса на кофе сорта арабика снизилась по итогам торгов четверга и пятницы, в совокупности за две торговые сессии показатель упал на 4,8%.
"Мы находимся в условиях низкого уровня запасов, что гарантирует волатильность", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank. Он также отметил, что трейдерам также необходимо учитывать такие факторы как перебои поставок в Красном море, а также перегруженность бразильских портов.
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