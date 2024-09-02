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В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines
В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Авиаперевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания рейсов в сообщении с Россией, сообщили РИА Новости в Росавиации и отметили, что ведомство... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T19:19+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания рейсов в сообщении с Россией, сообщили РИА Новости в Росавиации и отметили, что ведомство мониторит ситуацию."Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно данным от авиаперевозчика, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках установленных в РФ федеральных авиационных правил.
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turkish airlines, россия, авиаперевозки, росавиация
Экономика, Turkish Airlines, РОССИЯ, авиаперевозки, Росавиация
В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Росавиация: Turkish Airlines близка к восстановлению расписания рейсов в Россию
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания рейсов в сообщении с Россией, сообщили РИА Новости в Росавиации и отметили, что ведомство мониторит ситуацию.
"Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно данным от авиаперевозчика, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках установленных в РФ федеральных авиационных правил.
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