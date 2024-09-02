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В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines

В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines

Авиаперевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания рейсов в сообщении с Россией, сообщили РИА Новости в Росавиации и отметили, что ведомство... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T19:19+0300

2024-09-02T19:19+0300

2024-09-02T19:19+0300

экономика

turkish airlines

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авиаперевозки

росавиация

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания рейсов в сообщении с Россией, сообщили РИА Новости в Росавиации и отметили, что ведомство мониторит ситуацию."Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно данным от авиаперевозчика, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках установленных в РФ федеральных авиационных правил.

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turkish airlines, россия, авиаперевозки, росавиация