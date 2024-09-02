https://1prime.ru/20240902/rossiya-851267123.html

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин - 02.09.2024, ПРАЙМ

Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин

Россия не теряет контактов с государствами Запада, несмотря на непрекращающиеся попытки элит в недружественных странах изолировать Москву. Кроме того, для... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:32+0300

2024-09-02T11:32+0300

2024-09-02T11:32+0300

политика

владимир путин

россия

недружественные страны

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266086_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_c85b7b23fd556b6c216104ad3bd47b31.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не теряет контактов с государствами Запада, несмотря на непрекращающиеся попытки элит в недружественных странах изолировать Москву. Кроме того, для России нет враждебных стран, лишь стремящиеся разделить и ослабить страну враждебные элиты, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла"."Экономика западных стран высокотехнологичная, современная. Нам еще, безусловно, есть чему там поучиться. Контакты не пропадают на самом деле. Эти правящие элиты стараются изолировать, ясно, что ничего не получается, уже всем это понятно", - подчеркнул глава КремляОн также объяснил, что для России нет враждебных языков и стран, однако Россия вынуждена противодействовать враждебным элитам, которые многие века боролись с ее идентичностью. Президент объяснил, что многие стремятся ослабить Москву, потому что считают, что им угрожает мощный и сильный соперник.Тем не менее, многие люди в западных странах одобряют и поддерживают традиционные ценности, которые отстаивает Россия, резюмировал Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240902/bandity-851266940.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, недружественные страны, запад