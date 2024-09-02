https://1prime.ru/20240902/rossiya-851267123.html
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин - 02.09.2024, ПРАЙМ
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин
Россия не теряет контактов с государствами Запада, несмотря на непрекращающиеся попытки элит в недружественных странах изолировать Москву. Кроме того, для... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:32+0300
2024-09-02T11:32+0300
2024-09-02T11:32+0300
политика
владимир путин
россия
недружественные страны
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266086_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_c85b7b23fd556b6c216104ad3bd47b31.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не теряет контактов с государствами Запада, несмотря на непрекращающиеся попытки элит в недружественных странах изолировать Москву. Кроме того, для России нет враждебных стран, лишь стремящиеся разделить и ослабить страну враждебные элиты, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла"."Экономика западных стран высокотехнологичная, современная. Нам еще, безусловно, есть чему там поучиться. Контакты не пропадают на самом деле. Эти правящие элиты стараются изолировать, ясно, что ничего не получается, уже всем это понятно", - подчеркнул глава КремляОн также объяснил, что для России нет враждебных языков и стран, однако Россия вынуждена противодействовать враждебным элитам, которые многие века боролись с ее идентичностью. Президент объяснил, что многие стремятся ослабить Москву, потому что считают, что им угрожает мощный и сильный соперник.Тем не менее, многие люди в западных странах одобряют и поддерживают традиционные ценности, которые отстаивает Россия, резюмировал Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240902/bandity-851266940.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266086_535:0:2652:1588_1920x0_80_0_0_5c1e922b217e27f94f5f66986c796a39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, недружественные страны, запад
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, недружественные страны, ЗАПАД
Враждебных России стран нет, но есть враждебные элиты, заявил Путин
Путин: враждебных России стран нет, но есть элиты, желающие ее ослабить
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не теряет контактов с государствами Запада, несмотря на непрекращающиеся попытки элит в недружественных странах изолировать Москву. Кроме того, для России нет враждебных стран, лишь стремящиеся разделить и ослабить страну враждебные элиты, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла".
"Экономика западных стран высокотехнологичная, современная. Нам еще, безусловно, есть чему там поучиться. Контакты не пропадают на самом деле. Эти правящие элиты стараются изолировать, ясно, что ничего не получается, уже всем это понятно", - подчеркнул глава Кремля
Он также объяснил, что для России нет враждебных языков и стран, однако Россия вынуждена противодействовать враждебным элитам, которые многие века боролись с ее идентичностью. Президент объяснил, что многие стремятся ослабить Москву, потому что считают, что им угрожает мощный и сильный соперник.
Тем не менее, многие люди в западных странах одобряют и поддерживают традиционные ценности, которые отстаивает Россия, резюмировал Владимир Путин.
Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области