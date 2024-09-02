https://1prime.ru/20240902/rossiya-851277968.html
Россия в августе исполняла обязательства по сделке ОПЕК+, заявил Новак
Россия в августе исполняла обязательства по сделке ОПЕК+, заявил Новак - 02.09.2024, ПРАЙМ
Россия в августе исполняла обязательства по сделке ОПЕК+, заявил Новак
Россия в августе исполняла свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, по крайней мере такие денные были на конец месяца, сообщил... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T16:11+0300
2024-09-02T16:11+0300
2024-09-02T16:14+0300
энергетика
россия
сделка опек+
добыча нефти
александр новак
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия в августе исполняла свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, по крайней мере такие денные были на конец месяца, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Должны были исполнить, по крайней мере такие данные были на конец месяца", – сказал Новак, отвечая на вопрос об исполнении Россией обязательств по сокращению добычи нефти в августе.ОПЕК+ в рамках своего соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в распределении квот Иран, Венесуэлу и Ливию.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
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россия, сделка опек+, добыча нефти, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Сделка ОПЕК+, добыча нефти, Александр Новак
Россия в августе исполняла обязательства по сделке ОПЕК+, заявил Новак
Новак: Россия по данным на конец августа исполняла обязательства по сделке ОПЕК+
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия в августе исполняла свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, по крайней мере такие денные были на конец месяца, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Должны были исполнить, по крайней мере такие данные были на конец месяца", – сказал Новак, отвечая на вопрос об исполнении Россией обязательств по сокращению добычи нефти в августе.
ОПЕК+ в рамках своего соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в распределении квот Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
Эксперт дал прогноз по ценам не нефть на фоне увеличения добычи ОПЕК+