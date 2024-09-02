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Россия нарастила поставки мяса в Гонконг до максимума за три года - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки мяса в Гонконг до максимума за три года
Россия нарастила поставки мяса в Гонконг до максимума за три года - 02.09.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки мяса в Гонконг до максимума за три года
Россия в текущем году нарастила поставки мяса в Гонконг до максимальных за три года 23,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:35+0300
2024-09-02T18:38+0300
экономика
россия
гонконг
экспорт мяса
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году нарастила поставки мяса в Гонконг до максимальных за три года 23,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Так, в январе-июле поставки мяса и субпродуктов из России в Гонконг выросли в 2,9 раза - до 23,6 миллиона долларов против 8,3 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью поставок с 2021 года. Основой поставок является свинина - на нее приходится 80% гонконгского импорта, или 18,7 миллиона долларов. Еще примерно 9% приходится на свежие или замороженные субпродукты, 7% - на копченое, сушеное или соленое мясо и субпродукты. В целом Гонконг в текущем году нарастил закупки мяса на 6%, до 1,8 миллиарда долларов. Крупнейшим поставщиком уже много лет остается Бразилия, которая в январе-июле увеличила экспорт на 19% - до 558 миллионов долларов. Россия же в этом году вошла в двадцатку крупнейших поставщиков, став 14-й.
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россия, гонконг, экспорт мяса
Экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, экспорт мяса
18:35 02.09.2024 (обновлено: 18:38 02.09.2024)
 
Россия нарастила поставки мяса в Гонконг до максимума за три года

РИА Новости: поставки мяса в Гонконг из России выросли до максимума за три года

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия в текущем году нарастила поставки мяса в Гонконг до максимальных за три года 23,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы.
Так, в январе-июле поставки мяса и субпродуктов из России в Гонконг выросли в 2,9 раза - до 23,6 миллиона долларов против 8,3 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью поставок с 2021 года.
Основой поставок является свинина - на нее приходится 80% гонконгского импорта, или 18,7 миллиона долларов. Еще примерно 9% приходится на свежие или замороженные субпродукты, 7% - на копченое, сушеное или соленое мясо и субпродукты.
В целом Гонконг в текущем году нарастил закупки мяса на 6%, до 1,8 миллиарда долларов. Крупнейшим поставщиком уже много лет остается Бразилия, которая в январе-июле увеличила экспорт на 19% - до 558 миллионов долларов. Россия же в этом году вошла в двадцатку крупнейших поставщиков, став 14-й.
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