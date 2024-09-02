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Оптимизм и падение: ждите самого интересного - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Оптимизм и падение: ждите самого интересного
Оптимизм и падение: ждите самого интересного - 02.09.2024, ПРАЙМ
Оптимизм и падение: ждите самого интересного
В пятницу, 30 августа, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,72%, до 90,41 руб., евро/рубль - на 0,76%, до 99,51 руб. Пара юань/рубль повысилась на... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:30+0300
2024-09-02T08:30+0300
мнения аналитиков
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851261195.jpg?1725255036
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 30 августа, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,72%, до 90,41 руб., евро/рубль - на 0,76%, до 99,51 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,92%, до 12,04 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 91,1868 руб., евро - 100,7622 руб. После завершения налогового периода курс доллара торгуется в районе 90 рублей. Тем временем на нефтяном рынке наблюдается снижение цен. Котировки Brent опустились на 2,44% до $76,99 за баррель. Резкое падение цен связано с сообщениями о том, что страны ОПЕК+ склоняются к увеличению добычи нефти в октябре на 180 тыс. баррелей в сутки, согласно ранее обнародованным планам. Несмотря на снижение цен на нефть, министр финансов РФ Антон Силуанов представил оптимистичный прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 3,9%, что превышает показатель прошлого года (3,6%) и ранее озвученный прогноз Минэкономразвития (2,8%). За первые семь месяцев 2024 года рост экономики оценивается в 4,4%. Таким образом, несмотря на некоторое давление на рубль и волатильность нефтяных цен, российская экономика демонстрирует устойчивость и потенциал для дальнейшего роста. В понедельник, 2 сентября, по итогам дня баррель Brent стоит $76,30. Цена приблизилась к поддержке $76,05. С 5 августа цена находится в сужающемся треугольнике. Если она останется в диапазоне до $76,00 - $81,00 до 18 сентября (заседание ФРС США), то можем увидеть в моменте пролив до $75 с последующим отскоком и целью в районе $83,40. Если цена на этой неделе пройдет уровень $74,50, то продавцы перейдут к плану атаковать уровень $60 к концу года. Успех их зависеть будет от экономики Китая и решений ОПЕК. В понедельник американские рынки закрыты в связи с праздником Дня труда. В центре внимания участников рынка пятничный отчет Nonfarm Payrolls (NFP). Что касается рубля, то он сохранит колебания около уровня 90 руб. против доллара и около 99 руб. против евро. По евро техническая картина указывает на снижение курса до 98,20 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2650,32 п., индекс РТС - на 1,85%, до 915,60 п. Индекс МосБиржи завершил основные торги с серьезными потерями на фоне падения нефтяных цен. Наибольшие доли в индексе Мосбиржи у акций Сбербанка и Лукойла. Падают акции этих компаний, валится индекс IMOEX. Ценовая модель на шестичасовом графике указывает на падение до 2565 п. Инвесторы в текущих условиях предпочитают получать пассивный доход от процентов по вкладам. В зоне 2550 - 2565 п.п. можно начинать закупать дивидендные акции.
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2024
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рубль
Мнения аналитиков, рубль
08:30 02.09.2024
 

Оптимизм и падение: ждите самого интересного

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 30 августа, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,72%, до 90,41 руб., евро/рубль - на 0,76%, до 99,51 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,92%, до 12,04 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 91,1868 руб., евро - 100,7622 руб.

После завершения налогового периода курс доллара торгуется в районе 90 рублей. Тем временем на нефтяном рынке наблюдается снижение цен. Котировки Brent опустились на 2,44% до $76,99 за баррель. Резкое падение цен связано с сообщениями о том, что страны ОПЕК+ склоняются к увеличению добычи нефти в октябре на 180 тыс. баррелей в сутки, согласно ранее обнародованным планам.

Несмотря на снижение цен на нефть, министр финансов РФ Антон Силуанов представил оптимистичный прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 3,9%, что превышает показатель прошлого года (3,6%) и ранее озвученный прогноз Минэкономразвития (2,8%). За первые семь месяцев 2024 года рост экономики оценивается в 4,4%.

Таким образом, несмотря на некоторое давление на рубль и волатильность нефтяных цен, российская экономика демонстрирует устойчивость и потенциал для дальнейшего роста.

В понедельник, 2 сентября, по итогам дня баррель Brent стоит $76,30. Цена приблизилась к поддержке $76,05. С 5 августа цена находится в сужающемся треугольнике. Если она останется в диапазоне до $76,00 - $81,00 до 18 сентября (заседание ФРС США), то можем увидеть в моменте пролив до $75 с последующим отскоком и целью в районе $83,40. Если цена на этой неделе пройдет уровень $74,50, то продавцы перейдут к плану атаковать уровень $60 к концу года. Успех их зависеть будет от экономики Китая и решений ОПЕК.

В понедельник американские рынки закрыты в связи с праздником Дня труда. В центре внимания участников рынка пятничный отчет Nonfarm Payrolls (NFP). Что касается рубля, то он сохранит колебания около уровня 90 руб. против доллара и около 99 руб. против евро. По евро техническая картина указывает на снижение курса до 98,20 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2650,32 п., индекс РТС - на 1,85%, до 915,60 п. Индекс МосБиржи завершил основные торги с серьезными потерями на фоне падения нефтяных цен. Наибольшие доли в индексе Мосбиржи у акций Сбербанка и Лукойла. Падают акции этих компаний, валится индекс IMOEX. Ценовая модель на шестичасовом графике указывает на падение до 2565 п. Инвесторы в текущих условиях предпочитают получать пассивный доход от процентов по вкладам. В зоне 2550 - 2565 п.п. можно начинать закупать дивидендные акции.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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