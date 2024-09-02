Оптимизм и падение: ждите самого интересного

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 30 августа, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,72%, до 90,41 руб., евро/рубль - на 0,76%, до 99,51 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,92%, до 12,04 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 91,1868 руб., евро - 100,7622 руб. После завершения налогового периода курс доллара торгуется в районе 90 рублей. Тем временем на нефтяном рынке наблюдается снижение цен. Котировки Brent опустились на 2,44% до $76,99 за баррель. Резкое падение цен связано с сообщениями о том, что страны ОПЕК+ склоняются к увеличению добычи нефти в октябре на 180 тыс. баррелей в сутки, согласно ранее обнародованным планам. Несмотря на снижение цен на нефть, министр финансов РФ Антон Силуанов представил оптимистичный прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 3,9%, что превышает показатель прошлого года (3,6%) и ранее озвученный прогноз Минэкономразвития (2,8%). За первые семь месяцев 2024 года рост экономики оценивается в 4,4%. Таким образом, несмотря на некоторое давление на рубль и волатильность нефтяных цен, российская экономика демонстрирует устойчивость и потенциал для дальнейшего роста. В понедельник, 2 сентября, по итогам дня баррель Brent стоит $76,30. Цена приблизилась к поддержке $76,05. С 5 августа цена находится в сужающемся треугольнике. Если она останется в диапазоне до $76,00 - $81,00 до 18 сентября (заседание ФРС США), то можем увидеть в моменте пролив до $75 с последующим отскоком и целью в районе $83,40. Если цена на этой неделе пройдет уровень $74,50, то продавцы перейдут к плану атаковать уровень $60 к концу года. Успех их зависеть будет от экономики Китая и решений ОПЕК. В понедельник американские рынки закрыты в связи с праздником Дня труда. В центре внимания участников рынка пятничный отчет Nonfarm Payrolls (NFP). Что касается рубля, то он сохранит колебания около уровня 90 руб. против доллара и около 99 руб. против евро. По евро техническая картина указывает на снижение курса до 98,20 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2650,32 п., индекс РТС - на 1,85%, до 915,60 п. Индекс МосБиржи завершил основные торги с серьезными потерями на фоне падения нефтяных цен. Наибольшие доли в индексе Мосбиржи у акций Сбербанка и Лукойла. Падают акции этих компаний, валится индекс IMOEX. Ценовая модель на шестичасовом графике указывает на падение до 2565 п. Инвесторы в текущих условиях предпочитают получать пассивный доход от процентов по вкладам. В зоне 2550 - 2565 п.п. можно начинать закупать дивидендные акции.
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 30 августа, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,72%, до 90,41 руб., евро/рубль - на 0,76%, до 99,51 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,92%, до 12,04 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 91,1868 руб., евро - 100,7622 руб.
После завершения налогового периода курс доллара торгуется в районе 90 рублей. Тем временем на нефтяном рынке наблюдается снижение цен. Котировки Brent опустились на 2,44% до $76,99 за баррель. Резкое падение цен связано с сообщениями о том, что страны ОПЕК+ склоняются к увеличению добычи нефти в октябре на 180 тыс. баррелей в сутки, согласно ранее обнародованным планам.
Несмотря на снижение цен на нефть, министр финансов РФ Антон Силуанов представил оптимистичный прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 3,9%, что превышает показатель прошлого года (3,6%) и ранее озвученный прогноз Минэкономразвития (2,8%). За первые семь месяцев 2024 года рост экономики оценивается в 4,4%.
Таким образом, несмотря на некоторое давление на рубль и волатильность нефтяных цен, российская экономика демонстрирует устойчивость и потенциал для дальнейшего роста.
В понедельник, 2 сентября, по итогам дня баррель Brent стоит $76,30. Цена приблизилась к поддержке $76,05. С 5 августа цена находится в сужающемся треугольнике. Если она останется в диапазоне до $76,00 - $81,00 до 18 сентября (заседание ФРС США), то можем увидеть в моменте пролив до $75 с последующим отскоком и целью в районе $83,40. Если цена на этой неделе пройдет уровень $74,50, то продавцы перейдут к плану атаковать уровень $60 к концу года. Успех их зависеть будет от экономики Китая и решений ОПЕК.
В понедельник американские рынки закрыты в связи с праздником Дня труда. В центре внимания участников рынка пятничный отчет Nonfarm Payrolls (NFP). Что касается рубля, то он сохранит колебания около уровня 90 руб. против доллара и около 99 руб. против евро. По евро техническая картина указывает на снижение курса до 98,20 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2650,32 п., индекс РТС - на 1,85%, до 915,60 п. Индекс МосБиржи завершил основные торги с серьезными потерями на фоне падения нефтяных цен. Наибольшие доли в индексе Мосбиржи у акций Сбербанка и Лукойла. Падают акции этих компаний, валится индекс IMOEX. Ценовая модель на шестичасовом графике указывает на падение до 2565 п. Инвесторы в текущих условиях предпочитают получать пассивный доход от процентов по вкладам. В зоне 2550 - 2565 п.п. можно начинать закупать дивидендные акции.
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