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Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента
Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента - 02.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:55+0300
2024-09-02T18:55+0300
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,97%, до 2545,07 пункта, долларовый РТС - на 2,71%, до 890,82 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента
Российский рынок акций опустился по итогам торгов понедельника на 3,97 процента
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,97%, до 2545,07 пункта, долларовый РТС - на 2,71%, до 890,82 пункта.
ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября