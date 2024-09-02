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Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента

Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента - 02.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился по итогам торгов на 3,97 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T18:55+0300

2024-09-02T18:55+0300

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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,97%, до 2545,07 пункта, долларовый РТС - на 2,71%, до 890,82 пункта.

https://1prime.ru/20240902/kurs-851281256.html

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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, ртс