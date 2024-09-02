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Российский рынок акций завершил торги снижением в первый рабочий день осени

Российский рынок акций завершил торги снижением в первый рабочий день осени - 02.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги снижением в первый рабочий день осени

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника 2 сентября опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T19:50+0300

2024-09-02T19:50+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника 2 сентября опустился на 3,97%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,97%, до 2545,07 пункта, долларовый РТС - на 2,71%, до 890,82 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.15 мск перешел к росту и поднимается на 0,73%, до 77,49 доллара за баррель. ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА "Индекс Мосбиржи завершил пятницу пробоем важного уровня поддержки - 2650 пунктов - продемонстрировав тем самым свою слабость. Причина - наличие в рынке крупного продавца, вероятно, в лице нерезидентов. Вполне закономерно, что сегодня продажи продолжились. В такой ситуации потенциальные покупатели могли просто взять тайм-аут. Заветная цель многих инвесторов - 2500 пунктов", - отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". И сегодня индекс Мосбиржи почти дошел до этой отметки, опустившись к 2540 пунктам. Индекс находится в зоне перепроданности на всех таймфреймах - от часового до недельного, добавляет она. "Сентябрь начался для российского рынка новой волной пессимизма. В понедельник индекс Мосбиржи "полегчал" более чем на 3%, легко обновив минимум с середины мая 2023 года. Причем, если в первой половине дня по достижении индексом уровня 2570 еще наблюдались попытки выкупа минимумов, то во второй половине основной сессии под давлением продавцов они сошли на нет. Продажи продолжаются широким фронтом, невзирая на финансовые результаты тех или иных компаний", - указывает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Как указывает Станислав Клещев из "ВТБ Мои инвестиции", минувший август оказался худшим для рынка с 2020 года - индекс Мосбиржи упал практически на 10%. Большинство факторов свидетельствует в пользу развития "медвежьего рынка" и в сентябре, полагает он. "Первое - если смотреть на историю, то в 60% случаев августовская динамика повторяется и в сентябре. Второе - сентябрь традиционно более слабый для рынка месяц, чем август. С 2020 года снижение фондового индекса в сентябре зафиксировано в 40% случаев против 26% в августе. При этом на сентябрь приходятся крупнейшие падения нашего рынка в 2008 (-23,8%) и в 2022 (-18,5%) годах", - говорит эксперт. "Третье - основным событием месяца обещает стать заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится 13 сентября. Риск ее повышения возрастает, и реализация такого сценария окажет дополнительное давление на оценку справедливого уровня цен акций российских компаний", - добавляет он. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА "Большинство секторов сегодня выглядит хуже рынка. Среди аутсайдеров - финсектор, транспортники, энергетики, телекомы, золотодобытчики. Коррекция в самом золоте при этом не такая уж и существенная. Негативным фактором для рынка акций служит также локальное укрепление рубля и слабая динамика Brent", - замечает Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Лидерами падения сегодня выступили привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-6,24%), обыкновенные акции "Мосэнерго" (-5,17%), расписки "Глобалтранс" (-6,35%). Акции Сбербанка сегодня в значительной степени определяют динамику индекса, обновили минимум с конца июля 2023 года. Допускаем, что сегодняшняя динамика в акциях Сбербанка (-3,73%) в значительной степени чрезмерна", - считает Фетисов из Россельхозбанка. По его мнению, потенциал роста акций на ближайшие 12 месяцев около 19%, прогнозная дивидендная доходность на уровне 13,6%, в совокупности составляют около 32% доходности инвестиций в акции банка, что, с учетом рисков волатильности, уже предполагает существенную премию к годовым доходностям "безрисковых" инструментов с фиксированной доходностью. Также в лидерах снижения – бумаги Qiwi (-12,24%), акции "Россетей" (-11,7%), расписки ЦИАНа (-7,62%), акции МКБ (-7,6%), а также обыкновенные акции "Ростелекома" (-7,47%) и акции VK (-7,22%). В лидерах роста – акции Ашинского металлургического завода (+9,76%), акции ДВМП (+3,95%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,08%), акции "Распадской" (+0,62%) и акции "Газпрома" (+0,45%). ПРОГНОЗЫ "Завтра стартует Восточный экономический форум. Возможно, с учетом технической перепроданности индекса увидим отскок. Сопротивлением будет выступать уровень в 2620 пунктов. Прогноз индекса Мосбиржи на 3 сентября: 2560 - 2620 пунктов", - говорит Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс