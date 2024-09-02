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"Сбер" перевел выпуск банковских карт на собственную платформу
"Сбер" перевел выпуск банковских карт на собственную платформу - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Сбер" перевел выпуск банковских карт на собственную платформу
Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:07+0300
2024-09-02T10:07+0300
2024-09-02T10:07+0300
сбербанк
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Сбер" полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО", - сказано в сообщении. Отмечается, что в прошлом году завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 года миграция перешла в массовую фазу и уже полностью завершилась. Всего процессинг Сбербанка обслуживает порядка 200 миллионов активных дебетовых и кредитных карт. "Вопрос импортозамещения является для "Сбера" приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надежностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение - еще один шаг к достижению технологического суверенитета России", - отмечает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев. Указывается, что нагрузка на процессинговую платформу "Сбера" доходит до 7 тысяч клиентских операций и 50 тысяч запросов к базам данных в секунду, и компоненты новой платформы легко справляются с ней.
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сбербанк
"Сбер" перевел выпуск банковских карт на собственную платформу
"Сбер" перевел выпуск банковских карт на собственную платформу процессинга
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Сбер" полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 года миграция перешла в массовую фазу и уже полностью завершилась. Всего процессинг Сбербанка обслуживает порядка 200 миллионов активных дебетовых и кредитных карт.
"Вопрос импортозамещения является для "Сбера" приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надежностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение - еще один шаг к достижению технологического суверенитета России", - отмечает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.
Указывается, что нагрузка на процессинговую платформу "Сбера" доходит до 7 тысяч клиентских операций и 50 тысяч запросов к базам данных в секунду, и компоненты новой платформы легко справляются с ней.