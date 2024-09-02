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"Сбер" впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью
"Сбер" впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Сбер" впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью
Сбербанк объявил о начале размещения двух собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год, это первые ЦФА банка с... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:24+0300
2024-09-02T10:24+0300
2024-09-02T10:24+0300
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сбербанк
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбербанк объявил о начале размещения двух собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год, это первые ЦФА банка с фиксированным доходом, сообщили в пресс-службе банка. "Сбербанк объявил о начале размещения двух собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год. Выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Это первые ЦФА банка с фиксированным доходом", - сказано в сообщении. "ЦФА ― это аналог долгового инструмента, который позволяет инвесторам получать фиксированную доходность при их погашении. Мы видим интерес к инвестированию в ЦФА у наших клиентов ― и физических, и юридических лиц. Именно поэтому мы решили предложить им новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате", - сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов. Он добавил, что стоимость одного ЦФА по обоим выпускам составит 1 000 рублей, минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов — 10 000 000 рублей. Для выпуска ЦФА со сроком погашения 3 месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1 045 рублей. Для выпуска со сроком погашения 1 год ― 1 200 рублей. Отмечается, что сбор заявок на покупку ЦФА осуществляется со 2 по 10 сентября 2024 года на платформе "Цифровые активы" Сбера.
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россия, сбербанк, цфа
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, ЦФА
"Сбер" впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью
Сбербанк впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбербанк объявил о начале размещения двух собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год, это первые ЦФА банка с фиксированным доходом, сообщили в пресс-службе банка.
"Сбербанк объявил о начале размещения двух собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год. Выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Это первые ЦФА банка с фиксированным доходом", - сказано в сообщении.
"ЦФА ― это аналог долгового инструмента, который позволяет инвесторам получать фиксированную доходность при их погашении. Мы видим интерес к инвестированию в ЦФА у наших клиентов ― и физических, и юридических лиц. Именно поэтому мы решили предложить им новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате", - сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов.
Он добавил, что стоимость одного ЦФА по обоим выпускам составит 1 000 рублей, минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов — 10 000 000 рублей. Для выпуска ЦФА со сроком погашения 3 месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1 045 рублей. Для выпуска со сроком погашения 1 год ― 1 200 рублей.
Отмечается, что сбор заявок на покупку ЦФА осуществляется со 2 по 10 сентября 2024 года на платформе "Цифровые активы" Сбера.